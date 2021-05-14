В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» одиозный народный депутат Украины Евгений Шевченко поделился планами относительно своей будущей встречи с президентом Беларуси Лукашенко.
Гость программы признается, что в следующий раз встретиться с Александром Лукашенко планирует в июне. Он также рассказывает, что темой обсуждения будет помощь украинцам, живущим в Беларуси. Итак, этот кейс народный депутат Украины планирует обсудить с президентом Беларуси.
Далее Шевченко делится реакцией своих коллег в парламенте на прошлый визит в Минск. «Процентов 70 всех коллег парламента в кулуарах мне сказали: "классно, молодец", пожали руку, "так держать, мы поддерживаем тебя"», - рассказывает он. Одновременно это касается не сугубо фракции, а всего парламента в целом. Шевченко вспоминает, как даже один депутат из «Голоса» одобрительно прокомментировал его намерения установить дружеские отношения с соседним государством.
По поводу цели визита в Минск Шевченко говорит так: «Цель поездки была познакомиться - это первое». Далее, признается он, Лукашенко довольно дружелюбно отнесся к депутату и возник основательный диалог. На прямой вопрос ведущей программы о дружбе с президентом Беларуси депутат ответил положительно.
Также на этой встрече Шевченко с Лукашенко договорились не обрывать контакты и видеться в дальнейшем. «Будем менять сознание, показывать, что Беларусь нам не враг, что это друзья наши, близкие очень нам люди и по духу, и по вере, и по истории… И будем делать все, чтобы сближались наши государства», - рассказывает политик. В частности, это касается сферы торговли, туризма, промышленности и особенно медицины. По поводу последнего Шевченко дает более широкий комментарий: маленькая и лишенная ресурсов Беларусь развила свою медицинскую отрасль гораздо больше, чем Украина.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме..."
Любимая учительница первоклашек попала под пули стрелка в Казани: "Услышала шум и вышла"
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Напоминаем, Шевченко спрогнозировал, что товарооборот Украины и Беларуси будет продолжать падать.
Ранее Politeka сообщала о том, что Загородний рассказал, как РФ может воспользоваться дестабилизацией в Украине.