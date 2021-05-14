В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» одиозный народный депутат Украины Евгений Шевченко поделился планами относительно своей будущей встречи с президентом Беларуси Лукашенко.

Гость программы признается, что в следующий раз встретиться с Александром Лукашенко планирует в июне. Он также рассказывает, что темой обсуждения будет помощь украинцам, живущим в Беларуси. Итак, этот кейс народный депутат Украины планирует обсудить с президентом Беларуси.

Далее Шевченко делится реакцией своих коллег в парламенте на прошлый визит в Минск. «Процентов 70 всех коллег парламента в кулуарах мне сказали: "классно, молодец", пожали руку, "так держать, мы поддерживаем тебя"», - рассказывает он. Одновременно это касается не сугубо фракции, а всего парламента в целом. Шевченко вспоминает, как даже один депутат из «Голоса» одобрительно прокомментировал его намерения установить дружеские отношения с соседним государством.

По поводу цели визита в Минск Шевченко говорит так: «Цель поездки была познакомиться - это первое». Далее, признается он, Лукашенко довольно дружелюбно отнесся к депутату и возник основательный диалог. На прямой вопрос ведущей программы о дружбе с президентом Беларуси депутат ответил положительно.

Также на этой встрече Шевченко с Лукашенко договорились не обрывать контакты и видеться в дальнейшем. «Будем менять сознание, показывать, что Беларусь нам не враг, что это друзья наши, близкие очень нам люди и по духу, и по вере, и по истории… И будем делать все, чтобы сближались наши государства», - рассказывает политик. В частности, это касается сферы торговли, туризма, промышленности и особенно медицины. По поводу последнего Шевченко дает более широкий комментарий: маленькая и лишенная ресурсов Беларусь развила свою медицинскую отрасль гораздо больше, чем Украина.

Напоминаем, Шевченко спрогнозировал, что товарооборот Украины и Беларуси будет продолжать падать.

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