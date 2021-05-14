Наблюдательный Совет национальной компании «Нафтогаз Украины» неоднократно нарушал Принципы корпоративного управления OECD.
Об этом говорится в материале Владимира Дольника «Корпоративное управление «Нафтогаза». Как детали разрушают принцип» для издания Цензор.НЕТ.
В 2015 году Всемирный банк и Секретариат Энергетического Сообщества согласовали План мероприятий по реформированию газового сектора Украины, который был утвержден Кабинетом министров Украины. В частности, он предусматривал реформирование корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с Принципами корпоративного управления OECD, которые считаются стандартом по организации деятельности государственных предприятий эффективным, прозрачным и ответственным образом.
Предприятия, организованные по этим стандартам, очень похожи на демократические государства, где есть разделение на ветви власти.
• Государство-акционер – законодательная ветвь власти
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Устанавливает стратегические цели путем формирования и утверждения политики собственности, но не вмешивается в операционную деятельность.
• Менеджмент компании – исполнительная ветвь власти
Путем проведения успешных хозяйственных операций ведет компанию к выполнению цели, которую установило государство.
• Наблюдательный Совет – судебная ветвь власти
Этот независимый орган должен балансировать обе ветви путем реализации объективных решений и контроля. НС должен защищать менеджмент перед акционером, который стремится влиять на операционную деятельность, но и защищать акционера, если операционная деятельность менеджмента является неэффективной.
Однако в случае с «Нафтогазом» эта модель является несколько искаженной, поскольку некоторые действия НС компании противоречат стандартам OECD.
Например, в соответствии со стандартами OECD, Наблюдательные Советы должны получить полномочия и нести ответственность за результативность предприятия. А члены Наблюдательного Совета «Нафтогаза» могут быть застрахованы за деньги компании, и не несут ответственность за собственные потенциальные ошибки, даже если они своими действиями приведут компанию в убытки.
Кроме того, члены Наблюдательного Совета компании должны назначаться на основе их квалификации. А среди членов НС «Нафтогаза» отсутствуют специалисты из сегмента upstream – основого бизнеса Группы. То есть в компании до отставки работал Наблюдательный Совет, который не имел никаких компетенций в области добычи газа. Поэтому можно предположить, что ее члены не были способны проводить верификацию предложений правления и профессионально оценивать деятельность их работы.
Также члены НС должны быть свободными от любых материальных интересов или отношений с предприятием. А члены Наблюдательного Совета «Нафтогаза», как известно, получают миллионные зарплаты и премии. И их вознаграждения во много раз превышают выплаты на соответствующих должностях в западных компаниях.
А в 2020 году от Наблюдательного Совета «Нафтогаза» к компетенции правления, в нарушение норм OECD, были переданы вопросы обеспечения работы системы внутреннего контроля, назначение на должность и освобождение от должности руководителя по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы, финансового контролера и утверждение положений по этим вопросам.
По данным Дольника, сейчас конфликт между НС «Нафтогаза» и государством-акционером растет. Более того, существуют несогласованности в самом Наблюдательном Совете.
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