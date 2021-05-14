Наблюдательный Совет НАК "Нафтогаз" не несет ответственности за свои действия, ведь его члены застрахованы за деньги "Нафтогаза". При этом, они обязаны нести такую ​​ответственность в соответствии с нормами стандартов Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом сказано в материале обозревателя рынка добычи нефти и газа Владимира Дольника для издания "Цензор.нет".

По мнению эксперта, поскольку в Наблюдательном Совете отсутствуют позиции, которые были бы противоположными позиции "Нафтогаза" и его председателя - возникают подозрения о независимости самого Наблюдательного Совета. При этом, Наблюдательный Совет не несет ответственность за свои действия, ведь его члены застрахованы за деньги "Нафтогаза".

Это означает, что если Наблюдательный Совет согласует какое-то решение по представлению Правления, а оно приведет к убыткам для компании - то страховщик выплатит компании определенную компенсацию, которая не обязательно покроет все убытки.

В частности, такая страховка покрывает ряд нарушений со стороны членов Наблюдательного совета. Средства выплатят, если инвестиционная деятельность приведет к убыткам, или если будут определенные высказывания от имени Наблюдательного Совета, которые повлияют на его деловую репутацию. Также компенсацию выплатят, если Наблюдательный Совет распространит конфиденциальную информацию и это приведет к убыткам, или же примет соглашение в личных интересах.

Кроме того, Наблюдательному Совету выплатят средства, если он нанесет ущерб при проведении процедур реорганизации и ликвидации предприятий, которыми управляет НАК "Нафтогаз".

Эксперт отметил, что этот перечень может быть расширен или уточнен в договоре страхования. Это означает, что с финансовой точки зрения - действия членов Наблюдательного Совета "Нафтогаза" являются безопасными, даже если они приведут компанию в убытки.

При этом, согласно нормам стандартов OECD - Наблюдательный Совет должен нести ответственность за результативность НАК "Нафтогаз".

Дольник отметил, что в 2020 году Наблюдательный Совет передал в компетенцию "Нафтогаза" вопросы обеспечения работы системы внутреннего контроля, назначение на должность и освобождение от должности руководителя по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса, уполномоченного по вопросам антикоррупционной программы, финансового контролера и утверждения положений по этим вопросам, что противоречит нормам OECD.

Напомним, Завальнюк объяснила, почему новые газовые тарифы распространяются и на многоэтажки.

Также Politeka сообщала, что цена на газ в Украине резко взлетела: какие цифры теперь будут в платежках.