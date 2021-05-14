В Национальном корпусе возмущены оправданиями члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко выступлений своей супруги Анастасии Топольской в Москве. Об этом заявил глава Киевского осередка Национального корпуса Сергей Тармарин.

Об этом пишут "Українські новини".



"Известного ЛГБТ-активиста и грантажора - Лещенко совершенно не смущает, что на восьмом году войны с Россией, его жена готова ездить туда на вечеринки извращенцев и получать там деньги, которые воняют нечистотами из российских сортиров! Если все это украинский политик комментирует как "пропаганда культуры", то я думаю, что и ему и его жене, как и подобной культуре, место как раз где-то там за поребриком. Где люди с подобными девиациями и живут и это считается нормой", - сказал он.

Представитель Нацкорпуса также указал на недопустимость двойных стандартов при оценке военных действий на Донбассе.

"Напомню, что именно на совести России более 10 тысяч погибших защитников Украины. Именно они оккупировали часть Донецкой и Луганской областей и аннексировали Крым", - подчеркнул С. Тамарин.

Ранее С. Лещенко назвал выступление жены в России "поддержкой жертв путинского режима". Сама А. Топольская заявляла в соцсетях, что отыграла диджейский сет на московской вечеринке Horovod – мероприятии, главным правилом которого был запрет любых проявлений нетолерантности.