Одиозный народный депутат Украины Евгений Шевченко прогнозирует, что товарооборот Украины и Беларуси будет продолжать падать.
Об этом он заявил в программе «Что дальше» на канале «Знай24».
«Он будет падать, потому что США ввели санкции в отношении Беларуси. И сейчас платежи, которые Украина делала, покупая битум, дизтопливо, по-моему, до июня еще работают, а потом остановятся. Кстати, эти санкции американские ударят по экономике Украины. Потому что нам придется тогда менять рынок, брать топливо где-то в другом месте. А российское, естественно, мы брать не будем… Придется брать литовское, польское, немецкое. Если мы готовы платить на 30-40% дороже за топливо импортное, то спасибо американцам», - говорит нардеп.
Также он обратил внимание на то, что Украине придется искать и новые рынки битума.
«80% битума, который поступает к нам на строительство «Большой стройки» президентской – дорог, мостов – идет с Беларуси. У меня вопрос: а где мы битум будем брать?», - возмутился Шевченко.
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По его мнению, Россия будет выкупать у Беларуси всю продукцию, которую она ранее поставляла в Украину и другие страны.
«Потому что Россия очень огромная страна… И перекупить товары белорусские, те же нефтепродукты, тот же битум, и направить к себе куда-то им ничего не стоит», - резюмировал политик.
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