Ситуация в украинской политике с каждым днём становится всё более сложной. Как в этой ситуации будет действовать Владимир Зеленский, каких шагов от него ожидать?Положение дел комментирует политолог, журналист, соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего» Юрий Романенко.
«Каждому сценарию действий в политике предшествуют две вещи. Нужно понимание логики этих действий – и ресурсная база, которая послужит основанием для них. Но у нынешней украинской власти мы не видим ни того, ни другого. Так что Зеленский сейчас вошёл в клинч со всеми – и, как мне кажется, он проиграет. Об этом говорят все серьёзные люди, с которыми я общался», - заявил он.
Романенко также комментирует ситуацию с олигархами в Украине.
«Украинские олигархи трусоваты, они всегда надеются пропетлять, но даже сейчас олигархические группы в парламенте могут заблокировать принятие любых решений. У олигархов есть влияние даже среди «слуг народа», а сейчас эта фракция стала зависеть и от других депутатских групп», - отмечает политолог.
Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал возможные перспективы конфликта с Россией на Донбассе.
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Также Романенко высказал своё мнение о смене руководства в украинских государственных корпорациях.