Политолог Юрий Романенко в своем блоге прокомментировал ситуацию между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко.

“Сегодня у Зеленского свой 2012 год. Как у Януковича. Потому что 2012 год был годом, когда Янукович пошел в лобовое наступление на всех. То есть, начал благодаря своему старшему сыну, Александру Януковичу, вот этот вот конгломерат, точнее говоря, группа интересов, которую называли тогда “семья”. “Семья Януковича”, управляемая Сашей стоматологом. Он тогда пошел в лобовое наступление и начал залазить не только в то, что было отведено “Семье Януковича” в рамках консенсуса олигархов, по итогам президентских выборов 2009-2010 годов, но и выходить за пределы”, - сказал Юрий Романенко.

Он отметил, что тогда Виктор Янукович с “семьей” полезли в парафию газовиков.

“Группы Левочкина, Фирташа, Хорошковский там в свое время был. То есть, “УДАР” был политическим оформлением этой группы, а Кличко был тогда их фронтменом. Собственно, ни для кого не секрет, что Кличко готовили на президентские выборы, которые должны были состояться в 2015 году. Но не состоялись по всем известным причинам. И Янукович совершил ошибку, когда начал атаку на всех. И как следствие - произошел Майдан”, - добавил Романенко.

По его словам, сегодня ситуация повторяется.

“Сегодня Зеленский фактически входит в такую же логику фронтального конфликта со всеми. Даже со старающимся избежать таких конфликтов Кличко. Который, несмотря на то, что серьезно отстроился от газовиков на протяжении последних лет и однозначно пытается играть и ведет самостоятельную партию - мы видим, что вот эта логика интересов, которую я обозначил вначале - она заставляет команду Зеленского и его самого идти даже на Кличко. Я думаю, что это как раз и создает ту ситуацию, которая была с Януковичем, когда на кон ставится фактически все… У Зеленского нет ресурсной базы, которая позволяет ему играть в такие игры”, - подчеркнул политолог.

Как сообщала Politeka , Виктор Медведчук заявил, что действия власти расценивает как репрессии и политическое преследование .

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https://youtu.be/SaZb8caXa9I