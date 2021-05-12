Достроить жилищные комплексы “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах” готов один из крупнейших застройщиков Киева – ООО “Столица Групп”. Только без поддержки государства это будет сделать сложно. Государство может помочь тем, что поспособствует в предоставлении льготных кредитов либо выкупит строящиеся квартиры на 3,6 млрд гривен. Только при таких условиях дома могут быть оперативно достроены, а семьи, уже вложившиеся в их строительство, получат долгожданные квартиры.

Об этом КиевVласть стало известно из письма общественного союза “Дирекция по достройке” к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

В письме сообщается, что 7 апреля 2021 года был подписан меморандум о решении вопроса достройки столичных жилищных комплексов “Эврика”, “Патриотика”, “Патриотика на озерах” и передаче квартир инвесторам этих трех ЖК.

Документ подписали министр внутренних дел Арсен Аваков, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, глава Службы безопасности Иван Баканов, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, Киевский городской голова Виталий Кличко и представитель ООО “Столица Групп”.

Для выполнения положений меморандума был создан общественный союз “Дирекция по достройке”.

Как отмечается, по условиям меморандума, один из крупнейших застройщиков Киева – ООО “Столица Групп” – согласился принять участие в достройке жилых домов указанных ЖК.

По информации ОС “Дирекция по достройке”, дефицит средств для достройки “Эврики”, “Патриотики” и “Патриотики на озерах” составляет 3,6 млрд гривен (дефицит рассчитан с учетом запланированных поступлений от продажи квартир на протяжении трех лет).

“В этой ситуации государственная поддержка завершения строительства жилых комплексов имеет неотложный характер. Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой срочно рассмотреть все возможные пути оказания финансовой помощи на достройку домов, которые могли бы способствовать скорейшему возобновлению строительства”, – особо подчеркнуто в письме ОС “Дирекция по достройке”.

Президента и премьера “Дирекция по достройке” попросила рассмотреть возможность покупки за счет госбюджета свободных квартир в ЖК “Эврика” (78,89 тыс. кв.м), “Патриотика” (1,86 тыс. кв.м), а также 10% общего количества квартир в ЖК “Патриотика на Озерах” (165 тыс.кв.м).

Выкуп свободных квартир за счет бюджета, как отмечается в письме, может осуществляться двумя путями. Первый – выкуп квартир через ЧАО “Украинская финансовая жилищная компания”, которое создано в конце 2020 года для внедрения финансово кредитных механизмов обеспечения граждан жильем. Второй – выкуп квартир по бюджетным программам строительства жилья для военнослужащих.

В качестве дополнительного альтернативного варианта в ОС также просят рассмотреть возможности предоставления застройщику ЖК “Эврика” и “Патриотика” долгосрочных кредитов от госбанков под гарантии Кабмина по льготным процентным ставкам (не более 2% годовых) и при условии, что источником возвращения таких кредитов и процентов по ним будут 10% поступлений от продаж квартир в ЖК “Патриотика на озерах”.

По данным “Дирекции по достройке”, на сегодня недостроенными остаться 39 жилых домов указанных ЖК и ряд объектов социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, в строительство которых инвестировали более 11 тыс. семей.

Напомним, финансирование строительства ЖК “Эврика”, “Патриотика” и “Патриотика на озерах” осуществлялось через АО АКБ “Аркада”. В мае 2020 года руководство банка “Аркада” заявило о прекращении финансирования этого строительства из-за политики Киевской горгосадминистрации (КГГА) и Нацбанка в отношении управителя.

В августе 2020 года Нацбанк принял решение об отнесении банка “Аркада” к категории неплатежеспособных “в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня” и ввел в банк временную администрацию. В сентябре 2020 года Нацбанк принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк "Аркада".

В конца ноября 2020 года должны были завершить аудит на всех стройках банка “Аркада”. По результатам аудита – определить алгоритм, на основании которого должны будут достроить ЖК.

В декабре прошлого года правоохранители сообщили о подозрении 3 лицам в содействии присвоению президентом банка “Аркада” 50 млн гривен денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика”.