Не нужно манипулировать ФОПами и угнетать их отчетами, поскольку тогда они выедут из страны.

Об этом сказала бухгалтер Юлия Глушко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“К чему мы пришли - у нас тупик. Если мы будем дальше продолжать угнетать отчетами, угнетать блокировкой налоговых накладных - в итоге ж Польша не резиновая. И в итоге к чему мы приходим, вернемся к ФОПам. Почему ФОПы - ФОПы? Они боятся этого же НДС. Сейчас им придумали первичную документацию. Она должна оформляться строго по стандартам бухгалтерского учета. И при этом параллельно говорим, что ФОПу не надо вести бухгалтерский учет”, - сказала Юлия Глушко.

Она отметила, что в Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях нужно сделать зоны свободной торговли.

“Начинаются манипуляции ФОПами, манипуляции проверками. Манипуляция РРО… Не надо из людей делать сырье. Они себе зарабатывают в этих селах, вы не даете рабочих мест”, - подчеркнула Глушко.

Как сообщала Politeka, доведенные до отчаяния налоговыми экспериментами Гетманцева, ФОПы попытались прорваться к Энтони Блинкену.

Также Politeka сообщала, что по мнению эксперта, в Украине обогащаются в госаппарате, а обвиняют ФОПов.