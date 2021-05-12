Журналистка, экс-главред журнала Travel Professional Magazine Мира Агни в программе «Романенко беседы» на Youtube рассказала о туристическом бизнесе семьи главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Как известно, ранее Мира Агни опубликовала на своей странице в Facebook расследование о семейном бизнесе семьи Даниила Гетманцева. В своем расследовании она рассказала, что основателем бизнеса является юрфирма «Юримекс», которую до депутатства возглавлял Даниил Гетманцев, а его мать Елена Гетманцева управляет туроператором Travel Professional Group (TPG) и «дочерним» журналом Travel Professional Magazine.

Гостья программа рассказывает, что работала в большом туроператоре «TPG», что обеспечивает путевками намного меньшие туристические фирмы. Этот оператор издает журнал, что уже является юридическим нарушением, так как у оператора нет такого вида деятельности. Этот бизнес принадлежит семье Гетманцевых, куда меня и пригласили на работу, чтобы продвигать издание журнала», - сообщила она.

Агни рассказала, что до того, как начались открытые проблемы, журналистка работала над журналом в течение двух лет, но с введением карантина в марте прошлого года все начало меняться. «Огромная компания, где работало более 350 человек, отправила в отпуск за свой счет практически всех сотрудников, кроме руководящего персонала», - рассказывает она.

По ее словам, на тот момент как раз закончилась двухмесячная работа над новым выпуском журнала о путешествиях по Украине, но за него сотрудникам платить отказались.

«Елена Дмитриевна (мать Даниила Гетманцева, - ред.) отказалась платить за проделанную нами работу, поясняя это тем, что в компании все очень плохо, денег нет, вы подождите. Почти четыре месяца мы ждали, при этом в компании планировали развивать украинский туризм и деятельность фирмы велась», - сообщает Агни.

Далее она рассказывает, как складывалась ситуация внутри компании семьи Гетманцева позже: «Все бронировки путевок и деньги компании были заморожены, то есть они остались на счетах и компания не была в огромных убытках, как это озвучивалось. Внутри компании была информация, что просто все заморожено до лучших времен», - заявила она.

По ее словам, начали возникать подозрения, когда руководитель службы безопасности и коммерческий директор компании вдруг уволились, поэтому она решила разобраться с этим.

«Я выяснила, что компания придумала схему говорить туристам, что их оштрафовали и под этим придуманным предлогом не возвращали им деньги за оплаченные туры», - отмечает Агни. Она также добавляет, что в то же время сами сотрудники получали не всю зарплату, а только 25% от нее, а руководство не выходило на связь.

Напоминаем, Ермолаев заверил, что формирование новых политических партий на идеологической основе неизбежно .