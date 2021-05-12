Журналистка, экс-главред журнала Travel Professional Magazine Мира Агни в программе «Романенко беседы» на Youtube рассказала о туристическом бизнесе семьи главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Как известно, ранее Мира Агни опубликовала на своей странице в Facebook расследование о семейном бизнесе семьи Даниила Гетманцева. В своем расследовании она рассказала, что основателем бизнеса является юрфирма «Юримекс», которую до депутатства возглавлял Даниил Гетманцев, а его мать Елена Гетманцева управляет туроператором Travel Professional Group (TPG) и «дочерним» журналом Travel Professional Magazine.

«Для сотрудников зарплата в конвертах была больной темой. Когда я написала пост, в котором раскрыла все стороны работы компании, на следующий день мне позвонил бывший партнер Гетманцева - Юрий Крайняк, который пытался со мной поговорить о том, что я продалась какой-то политической силе, чтобы очернить семью», - сказала она.

Агни рассказала, что просто хотела восстановить справедливость, чтобы всем сотрудникам выплатили зарплату, которую они заработали и поэтому сделала пост в соцсетях.

«Поэтому была запущена информация, в которой меня обвинили в продажности для какой-то партии для очернения бизнеса Гетманцевых. На самом деле, после моего поста в соцсетях внутри компании был страшный «кипиш». Они решили, что я должна написать им какую-то расписку и они тогда вернут мне заработанные деньги. Я так и не смогла понять, зачем должна это делать», - рассказала она.

Агни сказала, что многие издания подняли эту тему, что вызвало истерику и гнев у самого Гетманцева.

«Я так понимаю, что после всей огласки кто-то из руководства Гетманцева дал ему понять, что этот вопрос надо закрыть. А он в силу своей безответственности поручил решение этого вопроса Крайняку, который его не смог урегулировать и из-за этого конфликт набрал еще оборотов», - резюмировала она.

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