Власть избрала политику ситуативного реагирования на внешние и внутренне вызовы, но потакания силам, называющим себя патриотическими и игнорирования нарушений предшественников

Речь об этом идёт в статье «Зачем власть заигрывает с националистами и как государство вошло в крутое пике?», опубликованной изданием Golos.UA.

«Заигрывание с псевдопатриотами – стало настоящей национальной традицией: любит власть наступать на грабли своих предшественников. Внутренняя политика разбалансирована, внешняя вовсе терпит полный крах – ею по большому счету никто не занимается. Профессионализма - ноль, стратегии – ноль. Вся политика нынешней власти сводится к почти параноидальным попытках «подмять все под себя»: где-то – через «реверансы», если страшно, где-то - через сомнительные кадровые махинации», - говорится в публикации

В статье подчёркивается, что на «реверансы» перед «патриотами» власть толкает падающий рейтинг Президента.

«Это приводит власть в трепет перед общественными волнениями (а это же хлеб националистов!) и критикой их действий. Поэтому парочку «па» власть отплясала перед Сергеем Стерненко, которому на днях, наконец, спустя годы судебных разбирательств, был вынесен приговор! Примечательно, что за освобождение из-под стражи активиста выступали и политики, среди которых нардепы от партии «Европейская Солидарность», «Голос» и «Слуга народа». Несколько странный союз получается», - отмечается в статье.

Автор также упоминает, что предыдущий глава государства на сегодня фигурирует в двух десятках уголовных производств, ни одно их которых не доведено до суда.

«В этой связи стоит вспомнить о другом «зависшем» деле одного патриота. Тут, правда, ставки на порядок выше: подозрение в госизмене при согласовании комплекса мер по выполнению Минских соглашений, предъявленное пятому президенту Украины Петру Порошенко. Дело возбудили, но так и не довели до логического конца, ограничившись медийной шумихой. Очевидно - опять же в угоду националистическому лагерю, которых власть решила не будоражить», - подчёркивает он.

При этом он добавил: «Невооружённым глазом видим, как правительство всячески пытается настроить на свою сторону «патриотов». А тем временем власти теряют из виду гораздо более серьёзные истории. Например, отношения с РФ, которая не так давно стянула войска к границе и начала «масштабные военные учения». Стоило Путину немного погреметь у границы, как наша власть успела серьёзно испугаться, а общество получило еще одно свидетельство того, что к настоящим вызовам государство совсем не готово. В общем, объяснение довольно простое – задача о развитии государства не стоит. А потому - Стерненко, потому заморочки и манипуляции вокруг замены кадров, потому в СМИ слишком много националистов. Но долго ли протянем с таким «политическим курсом»?», - подытожил автор публикации.