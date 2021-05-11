Согласно данным последнего соцопроса, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не имеет существенной поддержки горожан, уступая нынешнему и.о. городского главы Игорю Терехову. Для того чтобы увеличить свои шансы на победу, Добкин ищет союзников – одним из них может стать мэр Киева Виталий Кличко, рассказал в блоге на «Корреспонденте» политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк.

После ряда неудач штаб Добкина, пытаясь повысить политический вес политика, планирует в этот четверг, 13 мая, организовать для него в Киеве круглый стол с мэрами украинских городов.

«И если с присутствием на этом мероприятии мэров других крупных городов страны могут быть большие проблемы, то мэра Киева Виталия Кличко, вполне возможно, удастся туда затащить.

Дело в том, что Михаил Добкин помог Виталию Кличко на мэрских выборах прошлого года. Где Добкин вместе с ещё одним претендентом на пост мэра Андреем Пальчевским были техническими кандидатами Кличко для того, чтобы не допустить выхода во второй тур представителя ОПЗЖ Александра Попова», - рассказал Миселюк.

Если же политтехнологов Добкина ждет провал в организации мероприятия, им придётся бороться исключительно за выход во второй тур. В этом им могут помочь в Офисе президента, выдвинув от «Слуги народа» экс-главу Харьковской области Юлию Светличную.

«Для «Слуги народа» пристойный результат Светличной на выборах, пускай даже не победный, даёт возможность сохранить лицо. В этом вопросе Офис президента оказался ситуативным союзником Михаила Добкина. Для него тоже принципиально важно, чтобы Юлия Светличная участвовала в выборах - иначе голоса её сторонников уйдут к главному оппоненту Добкина Игорю Терехову. И в результате, Терехов получит шанс победить в первом же туре. Поэтому Михаил Добкин, конечно же, постарается убедить Офис президента в том, что такой сценарий для них – самый неблагоприятный с имиджевой точки зрения…», - отметил Миселюк.