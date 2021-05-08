Нардеп от ОПЗЖ Кива "со своими титушками" планируют провокации на 9 мая в Киеве

Об этом сообщил руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Он выложил фото, содержащее информацию о проведении акции, посвященной борьбе с фашизмом с участием тысячи человек из организации “Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом «Патриоты за жизнь».

"Вся страна не раз видела, кто такие «Патриоты за жизнь». Это тітушки, которые за деньги выполняют различные заказы - как правило, антиукраинского характера», - отметил Жорин и добавил, что надеется на адекватную реакцию правоохранительных органов.

Также, руководитель штаба Национального корпуса в своем видео напомнил, что в эти дни чтят память всех погибших во время Второй мировой войны, и он это не может назвать праздником. «Тогда мы как украинцы никакой «великой победы», о которой так много говорят российские пропагандисты конечно не получили, тогда мы получили красную оккупацию во время которой миллионы украинцев погибли в лагерях, погибли от пыток, от преследований, от голода», - сказал Жорин.

Тем, кто хочет почтить память павших он посоветовал посетить их могилы на кладбище. «Пророссийские силы всегда использовали эту дату. Они всегда используют ветеранов, всегда используют память о погибших в своих грязных антиукраинских планах. Поэтому я бы рекомендовал очень хорошо подумать всем тем кто завтра собирается принять участие в подобных мероприятиях», - предостерег политик.