Как может сказаться на нашей жизни смена руководства в «Нафтогазе»?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает журналист Ирина Тиран.

«Возможно, увольнение Коболева и Найема вызвало возмущение США. Приезд в Киев Энтони Блинкена мог быть связан именно с этим. Посмотрим, чем это обернётся. Самое большее через два месяца мы увидим, какие последствия принесёт визит Блинкена. Но вообще Украина – это такое оружие, которым США и Россия грозят друг другу. А пострадать в случае чего можем только мы. Мы опасны в первую очередь для самих себя», - считает гостья программы.

Она напомнила, что и Запад нельзя считать единым, особенно сейчас, когда усиливаются разногласия между США и Европой относительно «Северного потока-2», причём Великобритания поддерживает США.

«Блинкен в Киеве заявил, что категорически выступает против строительства «Северного потока-2». Он считает, что заигрывание и сотрудничество с Россией недопустимы. Но Ангела Меркель возражает: здесь нет никакой политики, это вопрос чисто экономический. Германии нужен этот газопровод, его строительство начала в том числе и она. Но и США можно понять, ведь у них свой интерес: продавать Европе сжиженный газ», - говорит Ирина Тиран.

Ранее, как сообщает Politeka, она рассказала о роли, которую Украина играет в отношениях между США и Россией .