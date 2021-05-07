Часть фракции ОПЗЖ во главе с замглавы фракции Андреем Спасским получила контроль над коммунальным предприятием "Подземный город"

Это может быть благодарностью и.о мэра Харькова Игоря Терехова за голосования депутатов ОПЗЖ в горсовете

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание "Golos.ua" в статье "Земля в обмен на подземелье. Как Спасский из ОПЗЖ и "блок Терехова" разделили Харьков".

По информации издания, на последней сессии Харьковского городского совета, которая состоялась 21 апреля, трудно было не заметить, что "большинство скандальных и сомнительных решений было принято в основном усилиями всего двух фракций – "Блока Кернеса – Успешный Харьков", возглавляемого и.о. мэра Игорем Тереховым, и большей части фракции ОПЗЖ во главе с Андреем Спасским.

«Горсовет под руководством Терехова “по-быстрому” выделил очередные земельные участки для компании “Инвестор”, которую связывают с семьей министра внутренних дел Арсена Авакова и для сети медицинских центров “ОН клиник”, бенефициаром которой является бывшая жена Игоря Терехова. Кроме того, горсовет принял изменения в городской бюджет, которые больше напоминали “дерибан средств”, а не решение главных проблем харьковчан. В очередной раз из городского бюджета выделены сотни миллионов гривен на строительство зоопарка, на погашение долгов коммунальных предприятий, на капитальное строительство далеко не самых важных объектов в городе», - пишет издание.

Авторы пишут, что складывается впечатление, что Терехов просто "покупает" депутатов от ОПЗЖ, чтобы те своими голосами обеспечивали интересы Терехова и его киевских покровителей".

По информации издания, во главе группы депутатов ОПЗЖ, "которые помогают Терехову "пилить" бюджет стоит Андрей Спасский – член Политсовета ОПЗЖ, который всю свою сознательную жизнь работал в Киевской области, но на последних местных выборах был десантирован в Харьков группой "газовиков" Бойко-Левочкина, а его персона сегодня активно раскручивается в медиапространстве, благодаря систематическому появлению в телеэфирах".

"В Харькове, как сообщают наши источники, Спасский использует свои таланты для того, чтобы с максимальной выгодой использовать имеющийся у подконтрольной ему части фракции ОПЗЖ в горсовете кадровый потенциал. По нашей информации, своеобразной "благодарностью" за правильные голосования депутатов от ОПЗЖ в горсовете стала передача под контроль Спасского коммунального предприятия "Подземный город", - говорится в статье.