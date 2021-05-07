Еще не затихла дискуссия по поводу так называемой кандидатской диссертации народного депутата Ильи Кивы, как есть пример еще одного «ученого-полковника», который защитил диссертацию в Национальном университете гражданской защиты Украины.

Это заведение размещено в Харькове и возглавляется уже почти 16 лет известным сторонником Путина-Януковича генерал-лейтенантом Владимиром Садковым, пишет сайт Политрада.

Между прочим, именно представительница этого вуза, который находится в системе МВД, Алина Помаза-Пономаренко была официальным оппонентом Кивы.

Так вот, недавно в Харьковском национальном университете гражданской защиты состоялась защита диссертации очередного кандидата наук по государственному управлению полковника Вячеслава перевозчика. Автор работы «Механизмы развития гендерной политики государства» всю свою трудовую деятельность провел на разных должностях в областном управлении по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Интересно, как, где и когда офицер-пожарный научно исследовал гендерную политику государства. Однако, ответ прост и очевиден, речь идет об очередной работе, которую полковнику из Черкасс написали харьковские научные гастарбайтеры. Более того, учитывая гендерную тему, это сделали ученые-женщины!

То что так называемую диссертацию штамповали гастарбайтерки в Харьковском Национальном университете гражданской защиты свидетельствует и список публикаций в Вестнике этого вуза, что приписывались задним числом, поскольку содержатся на последних страницах изданий.

Самое интересное, что автореферат ученого полковника подписан в печать 10 февраля 2021 года в Харькове, а справки о внедрении зарубежного опыта гендерной политики выданы Черкасским областным советом и Черкасской областной администрацией...10 марта 2021 года?! Интересно, что такого специально гендерного использовали руководители Черкасской области по этой диссертации в своей управленческой деятельности?

Глубоко анализировать работу нужды нет, здесь переписаны банальные и аксиоматичны положения и выводы из общеизвестных учебников и статей на модную среди грантополучателей гендерную тематику. Поэтому и выбор темы и содержание работы полковника ГСЧС Перевозчика фактически повторяет историю с диссертацией Киви.

Надеемся, что и эту работу будущего кандидата наук государственного управления проверит и аттестационная комиссия МОН и эксперты НАЗЯВО, потому что штамповка диссертаций за деньги для чиновников и должностных лиц государственных и правоохранительных структур, особенно в так называемых ведомственных вузах, уже давно перешло границы не только научного, но и здравого смысла.