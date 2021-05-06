Экономист Тарас Загородний в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что НАК «Нефтегаз» является монополистом.

«Нефтегаз» рассказывает, что они не монополисты. Это вранье. Они монополисты, они влияют на 70% рынка… По методике любого монопольного рынка, 30-35% – это уже считается угроза монополии, это уже монополист», - сказал эксперт.

По его словам, бывший руководитель «Нефтегаза» Андрей Коболев и наблюдательный совет компании, который состоял в том числе из иностранцев, занимались злоупотреблением монопольным положением.

«Более того, несмотря на то, что они в 7 раз подняли цены, они до сих пор убыточные. Дальше смотрите. Долги по ЖКХ у нас уже более 80 млрд, то есть люди просто не платят. Это говорит о том, что убытки от работы одного монополиста ложатся на всю экономику. Поэтому это угнетает в действительности экономический рост… У нас в стране появилась новая налоговая инспекция, которая называется «Нефтегаз», которая обложила всех дополнительным налогом, собирает его для того, чтоб у кредиторов было все спокойно на душе», - заявил Загородний.

Ранее Politeka сообщала, что Бортник объяснил, как правительству удалось уволить Коболева с должности главы Нефтегаза.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский рассказал, будут ли снижаться цены на газ.