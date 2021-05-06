Заступник генерального директора «Київського Інвестиційного Агентства» Богдан Чорній, а нині депутат від партії УДАР, повторив подвиг Ніколи Тесли і навчився заробляти гроші з повітря.

Про це пише інформаційне агентство "Спеціальні кореспонденти".

Почнемо з малого – доходу від відчуженого майна дружини Богдана Чорнія від його друга Тасоєва Володимира Володимировича, що прописаний на Подолі, працював у Подільському «SportLife» і має нерухомість в Ірпені. Згідно декларації поданої Чорнієм у 2020 році, Володимир Тасоєв сплатив Вікторії Чорній 100 тис. грн. Водночас, згідно з судовими матеріалами, у тому ж 2020-у році Володимир судився із ОСББ «Лісовик-ІР» з приводу несвоєчасної сплати внесків та платежів на утримання будинку та прибудинкової території. Суд вирішив задовольнити позов ОСББ у повній мірі та стягнути з Тасоєва 5 597,33 грн. Дивна ситуація – на придбання рухомого майна в дружини Чорнія в нього знайшлось 100 тис. грн., а на сплату боргу за утримання будинку забракло 5, 5 тис. грн.

1. Посилання на оголошення про виклик до суду

2. Посилання на рішення суду

Сумарний статок сім’ї ударівця Богдана Чорнія нараховує 3 мільйона і 1 тисячу гривен: 115 тис. гривень, 30 тис. євро і 35 тис. доларів – накопичення чоловіка та 16 тис. гривень і 25 тис. доларів – заощадження дружини. Згідно з підрахунками, родина мусила б працювати 5 років та 7 місяців на такий грошовий кейс, не купуючи при цьому ЖОДНИХ товарів: ні їжі, ні одягу, ні дитячих речей.

Офіційна зарплата заступника генерального директора КП “Київське Інвестиційне Агентство” складає 19 тис. гривень. Але як, працюючи в комунальному підприємстві, можна так збагатити власні кишені? Та й ще за рахунок киян! Декларація у доказ.

Обидві квартири (квадратура: 52, 3 м2 і 105 м2 ) перебувають у власності Вікторії Чорній. Задекларований Автомобіль Audi A6, вартістю близько 30 тис. доларів, перебуває у праві власності двох осіб – Богдана Чорнія та Лукаша Валерія Павловича – людини, що пожертвувала у передвиборчу кампанія Чорнія 50 тис. гривень. Не він єдиний, як то кажуть, навіть з урахуванням родичів – члени сім’ї Лукашів: Лукаш Марія Глібовна, Лукаш Дар’я Віталіїївна та Лукаш Юрій Валерійович (його син) також субсидіювали передвиборку Чорнія, кожен по 50 тис. гривень. Враховуючи документацію, то до цього активу Чорнія у нас не може виникати питань на кшталт: «А де він знайшов 30 тисяч «зелених» на нову тачку», бо по відношенню до Чорнія машина перебуває у статусі «інше право користування – безоплатне», а повне право власності належить самому Лукашу Валерію Павловичу. До слова, на такий Audi Чорній би накопичував кошти 3 роки і 7 місяців без супровідних витрат.

3. Посилання на декларацію

4. Посилання на звіт Чорнія про надходження та використання коштів виборчого фонду

Додамо, що за інсайдерською інформацією депутат Богдан Чорній мешкає у шикарному маєтку в Конча-Заспі. Ймовірно, цей актив записаний на ще одного товариша пана депутата.

На кожному кроці біографії Богдана Чорнія ми прослідковуємо суцільні конфлікти інтересів і, як журналісти, ми не збираємось залишати це без уваги.