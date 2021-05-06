“Первый президент Леонид Кравчук не справился с управлением страной и еще и лишил Украину ядерного вооружения”. Так заявил юрист и нардеп Евгений Шевченко в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой

“У нас когда-то в Украине было четвертое по мощности и по количеству ядерное вооружение в мире. Я служил в стратегической дальней авиации, как раз, где эти были войска. И были ядерные ракеты, боеголовки. При нем это все было (при Кравчуке, - ред.)”, - сказал Евгений Шевченко.

Он отметил, что Леонид Кравчук делал все для того, чтобы получить независимость для Украины.

“Ровно через два года, после того, как он уже стал президентом, есть кадры даже такие - он приезжает на “Запорожсталь”, Запорожье, и говорит: “Ну, денег нет, но вы держитесь”. Поэтому, Медведев когда в Крыму это сказал - он повторил Кравчука… Кравчук это сказал в 1993 году. И поэтому... он ушел в 1994 году досрочно. Потому что он не смог управлять страной. Потому что одно дело красиво говорить, как их учили в партии коммунистов, а другое дело - управлять страной”, - добавил Шевченко.

Как сообщала Politeka, Снегирев заявил, что Минские соглашения - это тактический проигрыш Украины.

Также Politeka сообщала, что Юрий Рыбчинский отметил, что Леонида Кравчука можно считать первым украинским националистом у власти после 1991 года.