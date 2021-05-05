Мода на демонстративный патриотизм, что сейчас особенно распространена среди активистов и в политических кругах, часто выливается в популизм.

В программе «Чаплыга. Без вопросов»политолог Михаил Чаплыга объяснил, как украинские национальные символы становятся инструментарием популизма.

«Товарищ от Порошенко выступил в ПАСЕ и нашим флагом пытался привлечь внимание к своей "скромной" персоне», - рассказывает ведущий. Так, манипулируя государственным символом и ставя свои требования Парламентской ассамблеи, он получил надлежащий ответ. «Его попросили заткнуться, и выглядело это гадко», - сообщает политолог.

Чаплыга обращает внимание на то, как сейчас распространено любым оппозиционным мыслям противопоставлять национальные символы. Например, прежде всего это украинский флаг и гимн. Их использование в таком контексте, мол, нейтрализует критику. Политолог объясняет, что ореол святости вокруг этих символов гипертрофировали популисты, используя их, как только где-то зазвучала критика.

«Взяли, натянули вышиванку и начинают рассказывать о том, что если ты без вышиванки, то тебе слово не давали», - возмущается Чаплыга. Он объясняет, что в Украине существует неписанная традиция относительно уважения к людям с флагом или гимном. С другой стороны, она не распространяется на Запад, доказательством чего является ситуация с Алексеем Гончаренко.

Напоминаем, Чаплыга рассказал о потерянном и ненужном поколении украинцев.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга назвал Минские соглашения капитуляцией с украинской стороны.