СМИ обнародовали запись телефонного разговора, на которой экс-нардеп Александр Вилкул (№2 в списке партии "Оппозиционный блок" на выборах 2014 года) якобы докладывает помощнику Путина Владиславу Суркову о результатах парламентских выборов в 2014 году. Расшифровку аудиозаписи опубликовал Цензор.НЕТ.

По словам журналистов издания, Александр Вилкул после подсчета голосов связывался по телефону с тогдашним помощником Путина Владиславом Сурковым, чтобы обсудить возможные формы "взаимодействия". Встречу Сурков и Вилкул решили назначить в Москве.

Сурков: Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется)...Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено - по телефону оно понятнее.

После этого Вилкул и Сурков якобы обсудили возможное место встречи. Предварительно политики договорились провести ее в Москве, Баку или Ереване. При этом, Вилкул заявил, что может “метнуться в Москву” и “слетает куда угодно”. Собеседники договорились созвониться через неделю.

На прощание депутат “Оппозиционного блока” и помощник Путина обменялись благодарностями и пожелали друг другу “удачи” и “успехов”.

Напомним, на досрочных выборах в Раду 26 октября 2014 года в “Оппозиционный блок” набрал 9,4% голосов избирателей.