В руководстве и самого Киева, и его районов встречаются разные фигуры, но такой человек, как глава Дорожно-эксплуатационного управления Соломенского района Александр Климов, по любым меркам считался бы одиозным, и связи с ним не украшали бы никакого политика, пишет "Хрещатик".

Всё-таки человек уличён в растрате более чем полумиллиона казённых денег, ему официально вручено подозрение. Вскоре после вступления в должность он покупает автомобиль стоимостью в две свои годовые зарплаты на новом месте. Занимается он чем угодно, кроме своих должностных обязанностей, так что жители района уже слезами плачут по поводу состояния дорог.

И ведь нельзя сказать, что в Киеве совершенно не следят за моральными и профессиональными качествами чиновников. Быть может, не так тщательно, как хотелось бы, но следят. А уж теперь, когда Виталий Кличко довольно откровенно намекает на свои президентские амбиции, ему тем более нельзя терпеть возле себя людей, которые пятнают его доброе имя.

И всё-таки Климов спокойно сидит на своей должности. Почему?

Возможно, всё дело в особенностях украинской политики. Если ты, что называется, попал в обойму и оброс нужными знакомствами – требуется что-то очень серьёзное, чтобы тебя хотя бы сместили с должности, а тем более посадили. Чаще всего ты будешь выходить сухим из воды. Наверняка любой читатель этой статьи, если его разбудить среди ночи, назовёт не менее десятка подобных примеров.

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А со связями у Климова всё в порядке, достаточно обратить внимание на его биографию.

В 2006-2007 годах он был помощником депутата Верховной Рады. Точнее, двух депутатов – сначала Сергея Бычкова из «Нашей Украины», а затем Александра Заца из «Партии регионов». Казалось бы, что общего между этими двумя партиями? Ровно ничего… кроме того, что обе они имели отношение к власти. А если есть власть, то так ли важно, как она называется? Как говорят в армии, командир – это не фамилия.

Но в 2007 году политический расклад поменялся. Состоялись парламентские перевыборы, кто-то пошёл вверх, кто-то вниз… Но Климов и после этого остался помощником депутата, только сам депутат поменялся – теперь это был уже Святослав Олейник из Блока Юлии Тимошенко. Перефразируя известное выражение, депутаты меняются – помощники остаются.

И даже после того, как Александр Климов занял свою нынешнюю должность, связи в политическом мире он продолжал поддерживать. На президентских выборах 2019 года он был наблюдателем от кандидата Андрея Новака. Да, сам Новак на этих выборах набрал в первом туре всего три сотых процента – но это как раз тот случай, когда качество важнее количества. Главное – Климов подтвердил свои связи, подтвердил, что он «в обойме».

Итак, перед нами не просто скромный муниципальный чиновник. Перед нами человек, который имеет связи в политическом мире, имеет наверняка и высоких покровителей (злые языки называют в этом качестве народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара, но на этот счёт ничего, кроме слухов, не известно). Связи, видимо, не слишком значительные, поэтому и должность ему досталась не очень высокая – но достаточно хлебная.

Впрочем, это уже детали. Главное – это свой человек, это – тот, кто надо.

Такого попробуй тронь.