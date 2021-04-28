Используя информацию 24 канала, сообщается, что 100 миллионов гривен, которые Юлии Тимошенко возместили за репрессии во времена Януковича, ее дочь решила приумножить, а не вложить в благотворительность. Евгения Тимошенко вложила их в «Eliovp BVBA», бельгийскую крипто-майнинговую компанию.

Первым пунктом перевода средств, возмещенных Юлии Тимошенко, была компания «Валея».

Стоит обратить внимание на ее владелицу - Елену Волкову, которая также выполняет сейчас обязанности заместителя главы «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины». Ее раньше хотела купить сама Юлия Тимошенко, а «смотрящим» за предприятием является ее зять.

Итак, многое говорит тот факт, что Евгения Тимошенко покупает майнинг-технологии через фирму сотрудницы своего мужа. В то же время это не единственные связи, задействованные в этой схеме. С другой стороны - Андрей Власенко, который сегодня исполняет обязанности руководителя ГПЗКУ, а когда-то был членом партии «Батькивщина».

Так или иначе, с каждым учреждением, которое проходили эти 100 миллионов гривен, Юлия Тимошенко имеет свои связи. Далее уже с «Валеи» деньги перечислили «Eliovp BVBA», бельгийской компании майнинг-оборудования.

Итак, по такой схеме семейный круг Тимошенко значительно обогатился на средствах за политическое преследование.

Напоминаем, дочь Юлии Тимошенко вложила 100 миллионов гривен в майнинг криптовалют.

Ранее Politeka сообщала о том, что Тимошенко перестала быть миллионершей.