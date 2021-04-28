В 2020 году Юлия Тимошенко официально стала долларовой миллионершей

По информации 24 канала, в рамках судебного рассмотрения спора с юридическим лицом Юлия Тимошенко получила компенсацию в размере 5,5 млн долларов. Эти средства она задекларировала в качестве компенсации за политические репрессии в 2011-2014 годах. Деньги ей выплатила юридическая компания Skadden, которая во времена Януковича пыталась доказать, что Тимошенко не подвергается политическим репрессиям, а сидит именно из-за махинаций с газовыми контрактами. То есть эта компания нанималась Януковичем.

Интересный факт, что консультант Пол Манафорт, который посоветовал Януковичу обратиться к Skadden, в конце концов, сам попал в тюрьму, потому что получал «премии» от Януковича.

В целом за 2019 год компания Skadden выплатила Минюсту США 4,6 миллионов долларов, чтобы «замять» дело о нарушении законов об иностранном лоббировании, работая на Януковича.

Юлия Тимошенко выиграла дело и отсудила у них эти средства, которые потом отдала дочери. Как известно, в конце концов, эти деньги оказались в бельгийской крипто-майнинговой компании «Eliovp BVBA».То есть Евгения Тимошенко потратила 100 миллионов гривен матери на обогащение путем майнинга.

Напомним, Politeka сообщала, куда дочь Юлии Тимошенко вложила 100 миллионов гривен.

Ранее Politeka распространяла, что Тимошенко больше не миллионерша.