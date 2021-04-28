В 2020 году Юлия Тимошенко официально стала долларовой миллионершей
По информации 24 канала, в рамках судебного рассмотрения спора с юридическим лицом Юлия Тимошенко получила компенсацию в размере 5,5 млн долларов. Эти средства она задекларировала в качестве компенсации за политические репрессии в 2011-2014 годах. Деньги ей выплатила юридическая компания Skadden, которая во времена Януковича пыталась доказать, что Тимошенко не подвергается политическим репрессиям, а сидит именно из-за махинаций с газовыми контрактами. То есть эта компания нанималась Януковичем.
Интересный факт, что консультант Пол Манафорт, который посоветовал Януковичу обратиться к Skadden, в конце концов, сам попал в тюрьму, потому что получал «премии» от Януковича.
В целом за 2019 год компания Skadden выплатила Минюсту США 4,6 миллионов долларов, чтобы «замять» дело о нарушении законов об иностранном лоббировании, работая на Януковича.
Юлия Тимошенко выиграла дело и отсудила у них эти средства, которые потом отдала дочери. Как известно, в конце концов, эти деньги оказались в бельгийской крипто-майнинговой компании «Eliovp BVBA».То есть Евгения Тимошенко потратила 100 миллионов гривен матери на обогащение путем майнинга.
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Напомним, Politeka сообщала, куда дочь Юлии Тимошенко вложила 100 миллионов гривен.
Ранее Politeka распространяла, что Тимошенко больше не миллионерша.