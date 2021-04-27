В апреле 2021 года лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла почти 112 миллионов гривен своей дочери Евгении. Депутат не долго пробыла в статусе долларовой мультимиллионерши.

Мовиться про астрономічну суму – 112 мільйонів гривень. Де використали ці гроші та як це може бути пов'язано з політичною корупцією – у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.



Повідомлення про зміни у майновому стані нардепка подала ще 6 квітня. У ньому мовиться, що гроші позичені на придбання рухомого майна.

Короткотермінове, але неймовірне багатство Тимошенко

Загалом історія короткотермінового, але неймовірного багатства Тимошенко дуже цікава. Все життя вона розповідала, що не має ні грошей, ні заощаджень, а живе лише на зарплату.

Попри те, що в роки свого розквіту корпорація Тимошенко "Єдині енергетичні системи України" мала оборот 10 мільярдів доларів, в обслуговуванні керівництва було 4 приватних літаки.

Також вона володіла Південним гірничо-збагачувальним комбінатом та поклала оком на Харцизький трубний завод.

Федеральне бюро розслідувань США виявило мінімум 100 мільйонів доларів "відкатів", які заплатили з офшорних рахунків родини Тимошенко тодішньому прем'єр-міністру та їхньому покровителю в бізнесі Павлу Лазаренку.