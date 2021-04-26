Эта история началась ещё в декабре 2018 года – или, во всяком случае, до этого времени её удаётся проследить

Именно тогда Александр Климов, который в том же году возглавил Дорожно-эксплуатационное управление Соломенского района Киева, заключил с некой частной компанией семь договоров на ремонт дорог в районе, пишет Хрещатик.

Работы велись с такой скоростью, которую можно объяснить разве что волшебством: уже в этот самый день Климов подписал акты об их выполнении! Такая оперативность заслуживала награды, и вскоре на счета компании поступило более полумиллиона бюджетных гривен в качестве платы за выполненные работы.

Однако делом заинтересовались правоохранительные органы. Довольно скоро удалось выяснить, что никаких работ никто и не думал делать, а деньги просто улетели в неизвестном направлении. И Климову, и директору частной компании было предъявлено подозрение в служебном подлоге (часть первая статьи 366-й Уголовного Кодекса) и растрате в особо крупных размерах (четвёртая часть 191-й статьи).

В ноябре 2019 года прокуратура направила дело в Соломенский районный суд. С тех пор прошло почти полтора года. Что же Александр Климов? А он превосходно себя чувствует, и даже занимает всё ту же должность. Кстати, ещё в том же памятном 2018 году он купил новый автомобиль KIA Sportage стоимостью почти миллион гривен.

Неплохо для человека, который официально за год не зарабатывает и половины этой суммы. За Климова можно порадоваться, а вот за жителей Соломенского района – не получится. Сами они не просто жалуются на состояние дорог в районе, но и выкладывают в Сети их фотографии, которые красноречивее любых слов. Очевидно, директор районного Дорожно-эксплуатационного управления занят какими-то более важными делами, организовывать ремонт дорог ему некогда.

Впрочем, кое-что об этих делах известно. В частности, он проявил заботу о своих сотрудниках – купил для них 1300 банок сгущённого молока за 200 тысяч гривен (которые он, разумеется, выложил не из своего кармана).

Вот только куплено это молоко было у никому не известной фирмы, явно без всякого тендера, и существенно дороже обычной цены. Кому достались деньги? А кому надо, тому и достались.

Одним словом, можно сколько угодно жаловаться на бездействие правоохранителей, и зачастую это справедливо. Но как раз в этой истории они показали себя на высоте: вскрыли злоупотребления, нашли доказательства, подготовили дело для передачи в суд. А толку? Климов как сидел на своей должности, так и продолжает сидеть. И есть смутные подозрения, что в Киеве он такой не один.