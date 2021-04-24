Глава Национальной ассоциации дорожников Украины, в которую входят крупнейшие подрядчики «Укравтодора» по строительству и ремонту автомобильных дорог в рамках «Большого строительства», Николай Березовский на своей странице в Facebook запостил ссылку на статью ВВС о том, почему у молодых кореянок нет ни семьи, ни детей, ни секса.

Об этом пишет Багнет. Что именно хотел сказать своим подписчикам глава НАДУ, которому в этом году исполняется 64 года - неизвестно (публикация доступна только для друзей Березовского).

Березовский возглавил НАДУ 19 мая 2020 года, до этого организацию возглавлял Тарас Сиротинский. Эксперты ожидали, что он может возглавить «Укравтодор» вместо Александра Кубракова, которому, в свою очередь, пророчили место министра инфраструктуры. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль, чьим советником является Сиротинский, не смог осуществить такую кадровую перестановку из-за претензий к биографии последнего.

Березовский - давний функционер дорожной отрасли. До ассоциации дорожников он определенное время был вначале советником у скандального главы «Укравтодора» Андрея Батищева, а затем стал его заместителем. Однако в системе дорожного управления он еще с 90-х.

Если при Сиротинском Ассоциация хоть как-то заявляла о своей проактивной позиции (например, помогала «Укравтодору» лоббировать поправки в закон о публичных закупках и методрекоммендации, которые упрощали бы жизнь крупным игрокам дорожно-строительного рынка), то после смены руководства и прихода Березовского публичная деятельность была практически сведена к нулю, а активные участники НАДУ все больше стали искать возможности работать автономно от Березовского и его команды. Никаких законодательных инициатив, коммуникации с правительством, изменений в условиях работы для дорожного рынка ни по итогам 2020 года, ни в преддверии нового дорожно-строительного сезона НАДУ не генерировала.

Не удивительно, что от скуки Николай Владимирович решил постить на своей странице в Facebook не новости дорожной отрасли, а глубокий анализ особенностей поведения молодых девушек с другого конца света. Хотя в той же Корее наверняка есть что позаимствовать и в дорожной отрасли.