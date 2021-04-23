Мэра города Каменское Днепропетровской области обвинили в отмывании бюджетных денег, а также в проведении некачественного ремонта, который привел к обрушению городской школы №20



Журналисты портала Антикор уверяют, что мэр Каменского Андрей Белоусов готовит на 24 апреля акцию протеста с перекрытием трассы Днепр-Кривой Рог, чтобы отвести от себя обвинения в присвоении бюджетных средств и срыве реконструкции 20-й школы Каменского. Участниками протеста должны стать члены партии «Бджола», подконтрольной Белоусову. Они должны обвинить во всем представителей партии «Слуга народа» и лично Владимира Зеленского.



В расследовании, которое обнародовал портал, утверждается, что в 2019 году компания-подрядчик, которую городская власть привлекла к капитальному ремонту 20-й школы Южного района, некачественно выполнила работы, в результате чего фасад школы обрушился. Нацполиция завела по этому факту уголовное дело, которое очень быстро заглохло. Причиной этого называют близость руководства компании к городской власти. 600 учеников 20-й школы распределили по другим учебным заведениям города.

После многочисленных обращений родителей учеников в различные органы власти было принято решение о реставрации здания. Финансировать работы должны были из областного и городского бюджета. Однако вместо 15 млн. грн., которые должен был выделить город, выделили всего 1 млн. грн.



Недостающие деньги городские чиновники пообещали привлечь за счет кредитов. Однако, по словам журналистов Антикора, из 200 млн. грн. кредита, который городская власть получила в «Ощадбанке» и у внешних кредиторов, на реконструкцию школы фактически ничего не выделили. Вместо этого деньги пустили на обустройство и реконструкцию других объектов города в преддверии выборов в местные советы. Жители Каменского отмечают, что отремонтированные объекты очень быстро пришли в негодность.

«По итогу жители города оплатили в кредит предвыборную картинку мэра и его партии, а деньги исчезли на счетах его же подельников. Пыль в глаза обошлась дорого: сквер, спустя месяц после ремонта, стал расползаться на глазах, плитка на трамвайных путях полопалась, а вместо школы для детей Каменское получило… приют для собак, в котором животных содержать невозможно. Ответственности за произошедшее так никто и не понес», - говорится в материале Антикора.



Чтобы отвести от себя ответственность, уверены журналисты, Белоусов затеял акцию протеста с перекрытием трассы, которую проведет якобы возмущенная общественность, а на самом деле — подконтрольная мэру структура. Подобную тактику Белоусов использовал, чтобы погасить протесты после того, как он фактически монополизировал предприятия коммунальной сферы и необоснованно высоко поднял цены на коммуналку, пишут авторы расследования.