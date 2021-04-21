Одиозный экс-чиновник претендует на должность главы ГНС Украины

"Политрада" опубликовала биографию Бамбизова Евгения Евгеньевича

Биография

Национальный публичный деятель, экс-глава бывший руководитель Офиса крупных налогоплательщиков и и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы

Родился 6 сентября 1980 в г. Харьков. Закончил Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина по специальности административный менеджмент.

Принят в ряды госслужащих 18 мая 2003 года. Последняя занимаемая должность - исполняющий обязанности главы Офиса плательщиков крупных налогов Государственной фискальной службы. Дата увольнения – 12.06.2020.

Семейное положение:

Женат.

Жена – Бамбизова Екатерина Эдуардовна, три дочери.

Карьерный взлет

Карьера чиновника складывалась успешно. Работу Евгений Бамбизов начал в 2003 году в рядах ГНИ простым инспектором налоговой Шевченковского (ранее Дзержинского) района. В 2004 году его повысили до старшего инспектора, а в 2005-м - до замначальника отдела. Еще через год Бамбизов стал начальником отдела налогового аудита.

Под конец 2006 года его перевели в Полтаву. Там он стал начальником Управления погашения просроченных обязательств областной ГНИ. Однако уже в 2007 году вернулся в Харьков.

Здесь он стал начальником Управления аудита юридических лиц, а затем замом начальника Специализированной ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками.

Затем, успешно пройдя люстрацию, с 2015 по 2020 годы проработал в Государственной фискальной службе, в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков, г. Киев.

Имеет банковские счета в Мегабанке и Приватбанке. За 2019 год

задекларировал вместе с семьей порядка 6 млн гривен дохода. В 2018 году - 4 млн гривен. 2017 году - 1.7 млн гривен. Налицо динамичный рост официальных доходов. Разберемся, как обстоят дела с неофициальными каналами доходов.

В ноябре 2019 года Евгений Бамбизов был задержан СБУ по подозрению в содействии легализации доходов Сергея Курченко при покупке «Украинского медиа холдинга».

Громкое прошлое

Как сообщает Антикор, во время работы в Специализированной государственной налоговой инспекции по работе с КПН в г. Харькове Евгений Бамбизов выстроил схему, что позволяла избегать доначислений налогоплательщикам, которые были задействованы в схемах уклонения от уплаты налогов.

А в период 2013 года экс-чиновник поддерживал отношения с руководителями следующих предприятий с целью избежания ответственности со стороны коммерческих и государственных предприятий за вознаграждение.

В 2020 получил неплохой профит от "монетизации" Telegram-канала @DonUkraine. Канал “Дон Кихот” позиционируется, как орудие против борьбы с "Ветряными мельницами". Публикует документы о "преступлениях" власти.

Однако, как подчеркивают СМИ, изложенная на канале информация не всегда соответствует действительности. Например, в посте от 19 июня 2020 года среди высокорисковых предприятий указаны ФГ "Лариса" и ООО "СВ Трейд Ойл".

Это сельскохозяйственные предприятия, среди работников которых много ветеранов АТО. После внесения в список рисковых, работа ряда предприятий была заблокирована в судебном порядке.

Работники прилагали усилия, обивали пороги, но из-за карантина повлиять на ход событий было сложно. Тогда они записали видеообращение к властям, прося разобраться в этом вопросе.

Масштабы мега-доходов и "нестыковка"

Отсюда вытекает вопрос, почему эти компании, которые явно не тянут на звание супер коррумпированных, оказались в перечне канала Дон Кихот. Кому это было нужно?

Это не единственная нестыковка. Например, в этом списке, касающемся скруток по НДС, подозрительно мало компаний из Харьковской области. Реальные документы, по данным независимых исследователей, содержат на полсотни компаний и на 445 млн скруток больше.

Есть информация, что данные стерты за небольшие комиссионные всего в 0,5%. А это около 2 млн гривен. Но это настоящая мелочь по сравнению с суммарными цифрами налоговых “списаний”.

Например, в этой статье приводятся данные о том, что лишь за 7 месяцев 2019 год Евгений Бамбизов накрутил себе 235,7 млн гривен. Масштабы поражают.

Будучи уволенным в 2020 году, экс-чиновник не унывает. В прошлом году он обновил свой автопарк. Теперь Бамбизов передвигается на Mercedes-Benz G-класса 2019 года выпуска. Стоимость автомобиля 300 000 евро.