С целью противодействия возможной агрессии со стороны РФ и поддержания общественного порядка на территории Харьковщины создали «Штаб обороны Харьковщины». Первое собрание провели 19 апреля, а сегодня, 21 апреля, официально презентовали инициативу

Об этом сообщает пресс-служба Национального Корпуса.

В состав штаба вошли представители более 30 патриотических общественных объединений. Возглавил собрание руководитель харьковской ячейки Нацкорпуса Константин Немичев.

«На фоне увеличения российских войск на границе с Украиной, в частности с Харьковской областью, мы создали «Штаб обороны Харьковщины». Такое объединение нужно для того, чтобы заблаговременно мобилизовать людей, которые готовы защищать границы, но не знают куда идти. Мы имеем целью подготовить людей и провести обучение», - отметил Немичев.

В рамках мероприятий, организованных Штабом, будут проводиться выучки для людей с разным опытом. «Есть люди, как я. В 2014-м, когда ушел на фронт, я не умел держать автомат. То есть не знал, как стрелять из него. Меня за две недели научили, и я ушел на фронт. А есть люди с опытом, например, стрелковым», — добавил руководитель харьковского Нацкорпусу.

Он сообщил, что представители «Штаба обороны Харьковщины» подготовили обращение к председателю Харьковской ОГА Айны Тымчук с просьбой приобщить Штаб до Областного штаба территориальной обороны Харьковской области.