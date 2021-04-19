Несмотря на то, что в столице стартовал весенний сезон капитальных ремонтов дорожного покрытия, жители массово жалуются на бездействие КП ДЭУ Соломенского района. Киевляне возмущаются многочисленными ямами на дорогах, отмечая, что проезжая часть не ремонтировалась уже на протяжении 3 лет – именно во времена правления начальника местного ДЭУ Александра Климова. Однако, в то же время, на счету и самого начальника, и данного КП ШЕУ – ряд "золотых" закупок. Как пишет Знай.юа, об этом сообщило интернет-издание Политрада.

Ремонт дорог - фото unn.com.uk

Машина вдвое дороже прибыли

Как отмечено в разделе "Особенности" на сайте официально представленных деклараций, начальник КП ДЭУ Соломенского района Александр Климов указал в общем списке имущества объект недвижимости типа "Земельный участок", что принадлежит декларанту или члену семьи на правах собственности.

А. Климов, дороги - фото khreschatyk.news

Удивляет и еще один факт. Заработная плата, полученная начальником Святошинского ДЭУ, по основному месту работы составляет 427 тыс 720 грн.

При этом, приобретена машина – вдвое дороже, чем указанная общая сумма полученных средств. Стоимость КІА, владельцем которой стал Александр Климов, равна 867 тыс грн.

KIA - фото autoreview

На ленты, костюмы и моющее - более 7 млн

Но вопросы возникают не только к пунктам в декларации. Несмотря на критическое состояние дорог в Святошинском районе, в апреле КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района" г. Киева осуществило ряд "золотых" заказов.

Одним из самых свежих лотов КП ШЕУ на официальном сайте площадки электронной системы публичных закупок ProZorro стали 260 костюмов.

Причем, среди поданных предложений был выбран самый дорогой вариант. Несмотря на существующие 2 предложения менее чем в 259 тыс грн, договор был заключен на приобретение костюмов, стоимостью в 297 тыс грн.

Коммунальщики - фото rivnenews.com.ua

Но вот по-настоящему космически дорогим оказался тендер на закупку колесоотбойной ленты. 1290 погонных метров такой ленты стоили 4 млн 191 тыс грн.

Соответствующий договор был заключен 13 апреля.

А 22 апреля должно состояться аналогичный аукцион по закупке еще 1140 погонных метров колесоотбойной ленты. А предусмотрено на это еще более 2,5 млн грн.

Также 21 апреля должен состояться и аукцион по приобретению 100 моющих средств для пола. А ожидаемая стоимость данного лота достигает тоже достаточно кругленькой суммы - 147 тыс грн.

Моющие средства - фото osk-ekoline.com.ua

Киевляне заваливают жалобами: "Никаких ремонтов 3 года"

При этом, жалобы на ужасное состояние асфальтного покрытия на немалом количестве улиц Соломенского района чуть ли не ежедневно появляются и на официальном сайте КБУ "Контактный центр г. Киева 15-51".

"Асфальтирование проезда к школе № 144 по проспекту Лобановского, 8 с ул. Кривоноса Соломенский район, соответствует ДЭУ так и не начали. Когда там сделают тротуар и нормальный подъезд к школе, чтобы можно было нормально припарковаться, и забрать ребенка?",- жалуется автор обращения № 1-370751, зарегистрированного 18 апреля.

Причем, как утверждают местные жители, они не видели ни одного ремонта дорог 3 года подряд. А этот срок как раз совпадает с годами правления Александра Климова на посту начальника КП ДЭУ Соломенского района.

"Жалоба на ужасное состояние дорожного покрытия – вул. Архитекторская, Соломенский район. Работаю по адресу ул. Пироговского, 14, корпус 7. Ежедневно паркуемся автомобили в данном дворе уже на протяжении 3 лет. Никаких ремонтов покрытие за 3 года не проходило", - возмущается автор обращения № 1-353664, поданной 13 апреля.

Кроме этого, жалобы подкреплены красноречивыми фото гигантских ям.

Также жители Соломенского района обращаются с просьбой отремонтировать участок, длиной в 100 м, между улицами Нижньоключова и Верхньоключова, сбоку от футбольного стадиона.

Дороги, Соломенский район

Однако, как утверждают жители, требование от жителей окрестных домов и спортсменов, которые приезжают на тренировки, игнорируются – со стороны руководства местного ДЭУ люди не получили ни реакции на запросы.