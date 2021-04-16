Фёдор Христенко, депутат ОПЗЖ, представитель «старых криминальных донецких» и по совместительству заместитель в ВСК Укрзализныци, тесно связанный с такими криминальными личностями, как Александр Батурин, который является приближённым Юрия Иванющенко (Енакиевского).

Об этом пишет Политрада. Как ранее сообщалось в журналистском расследовании, именно торговля углём с неподконтрольными территориями является основным видом бизнеса и заработка Фёдора Христенко. Вторым по доходности бизнесом является активная торговля с российскими государственными структурами, которые находятся под санкциями за пособничество терроризму и посягательству на территориальную целостность, множество фиктивных фирм и отмывание коррупционных доходов, вывод средств в РФ, всё это про деятельность ставленника донецкого депутата Фёдора Христенко.

Примечательно, что ранее США ввели санкции против фирм и их представителей, которые занимались торговлей углём с территорий ОРДЛО и поставляли его в Польшу, хотя на территории Украины продолжают работать подобные схемы без всяких ограничений и санкций.

А сейчас Фёдор Христенко является заместителем ВСК (временная следственная комиссия) по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця". И появляется резонный вопрос к Зеленскому и спецслужбам, действительно ли факт участия данной особы в работе ВСК настолько обоснован, что для вопроса проверки стратегического предприятия УЗ, был привлечён человек, который заинтересован в прямой и бесперебойной торговле углём с неподконтрольными территориями Украины для собственной выгоды в лоббировании представителей организованной приступной организации под контролем бывших сотрудников АО "Укрзализныця». Фёдор Христенко неоднократно совершал и совершает давление через проверки ТСК на руководство АО "Укрзализныця" в лоббировании Пидгородецкого С. И. на должность – ЦЦМ ( директора с коммерческой работы и логистики), а также Ильина С. А. на должность директора департамента перевозок (ЦД) аргументируя это лояльностью проверки деятельности АО "Укрзализныця".

Цель Фёдор Христенко понятна и проста, взять под контроль логистику и коммерческую работу АО "Укрзализныця", для выстраивания коррупционных схем через экспедиторские компании связанные с Панкратовым В.И. и бывшим операционным директором Ереминым В. В.

Напомним, предвыборная кампания новоизбранного народного депутата от “Оппозиционного блока - За жизнь” Федора Христенко вызвала у жителей Бахмутского района немало вопросов. Как писали СМИ, бизнесмен так хотел пройти в парламент, что использовал для этого даже уголовно-беспредельные методы.

Мало того, что он оказался в информационно-аналитической базе МВД за нарушение законодательства, так еще и стал участником скандала. Произошел инцидент на площади Свободы, куда в один из дней приехал Христенко со своими людьми.

По словам потерпевшего, пока кандидат в нардепы с криками обвинял рабочих в незаконном строительстве, один из его представителей подошел к нему и попытался насильно забрать телефон.

После этого он сильно ударил строителя, который снимал происходящее. Когда вызвали полицию и скорую, политик и его люди покинули площадь.

Вызывает вопросы также тот факт, что Федор Христенко был единственным кандидатом в народные депутаты, который встречался с избирателями в закрытом формате (без прессы). В открытом режиме будущий политик провел только два концерта, которые прошли за неделю до выборов. На них кандидат с другими гостями называл город Артемовск и агитировал к “дружбе” с Россией.

В одном из своих интервью Христенко рассказал о том, что во Франции (во время повышения квалификации) часто видел, как политики или другие известные люди едут по улице на велосипеде или просто выгуливают собак. “Среди обычных людей, без охраны и кортежа. С ними можно поздороваться, и они тебе вежливо ответят”, - говорил кандидат.

При этом сам Федор Владимирович ездит на дорогом черном автомобиле премиум-класса с тонированными стеклами и мало где появляется без своих людей.

На простой вопрос журналистов Свободного радио о предвыборной кампании не ответил, безосновательно обвинил их в провокации и отправил к своим представителям договариваться о разговоре.

В итоге, попытки получить от Христенко хоть какую-то информацию так и не увенчались успехом: на дебаты не пришел (единственный из всех кандидатов), представителей СМИ игнорировал.