Лариса Дукер, фінансовий директор і співвласник фірми «Харків-Москва» публічно звернулася до Генеральноі прокуратури, СБУ і Президента України з вимогою зупинити рейдерське захоплення, з яким її сім‘я бореться протягом двох років. Про це вона розповіла під час брифінгу у прес-центрі «Українські новини».

Чоловік Лариси та засновник фірми Олександр Дукер у січні 2020-го року помер від онкології, яка загострилася саме після рейдерської махінації, про це повідомляють «Українські новини».

Власники та адвокати компанії пов‘язують захоплення із прізвщем Владислава Дрегера, який раніше провів 3 роки у СІЗО за звинуваченнями у захопленні підприємств у Донецькій області. У 2014-му вийшов на поруки регіоналів і контролював автовокзали по обидві частини фронту, плативши данину ватажкам бойовиків т.з. «ДНР». Пов‘язаний з колишнім командиром батальйона бойовиків «Восток» Олександром Ходаковським.

У 2019 році Дрегер вийшов на зв‘язок із Олександром та Ларисою Дукерами з пропозицією продати йому пакет акцій АТ Харків-ПАСС, яким володіла фірма Дукерів «Харків-Москва». Декілька місяців затягуючи угоду, він підготував шахрайську схему із підробними документами, завдяки яким у жовтні 2019-го перереєстрував на себе компанію. Допомогала організувати схему арбітражний керуючий Оксана Вєнская, відома десятками скандалів із аферами у сфері нерухомості та махінаціями у державному реєстрі.

Наразі все майно компанії Дукерів арештоване. Тривають протистояння в господарстких і окружних судах Києва, Харкова та Дніпра. За словами потерпілих, відчувається тиск на суди з боку шахраїв, які наразі не з’являються на засідання та затягують процес.

«Ми обов‘язково переможемо в судах, тому шо це абсурд: рейдери використовують підробні документи. Боротьба незакінчена й досі, я борюся з цим усім. Я зверталася двічі до Генпрокуратури, СБУ, міністра внутрішніх справ, я писала Президенту, я писала прем'єр-міністру, я просила захисту, але, на жаль, захисту я так і не отримала ... Я просто звертаюся до правоохоронців, до всіх, захистіть бізнес», - говорить Лариса Дукер.

Зазначимо, що «Харків-Москва» є першою українською компанією, яка залучила іноземні інвестиції зі США та Ізраїля у 1993 році.