Глава Исполнительной службы Харьковской области Сергей Разумный взял на должность заместителя начальника отдела организации и контроля за исполнением решений фигуранта многих коррупционных скандалов Василия Качмара



Об этом в статье "Знаток схем. Зачем Василий Качмар понадобился в подручных главе исполнительной службы Харьковщины" пишет издание From-ua.com



Издание напоминает, что своей карьерой 38-летний Качмар обязан своему тестю Петру Иванишину – экс-депутату Трускавецкого городского совета и Львовского областного совета, бывшему управляющему делами Бориславского горсиполкома и бывшему главному врачу санатория МВД Украины "Перлина Прикарпаття".



Благодаря протекции тестя, утверждает издание, в 2011 году Качмар был назначен на должность начальника управления Государственной исполнительной службы Полтавской области, где попал в громкий коррупционный скандал.



"Вначале в Полтаве поползли слухи, что исполнительная служба берет огромные откаты, а в 2015 году Качмара прямо и публично обвинили в вымогательстве взятки... Скандал получился достаточно громкий", - пишет издание, отмечая, что Качмар тогда решил не испытывать судьбу, тихо уволился из исполнительной службы и вернулся в родной Трускавец.



Там, по информации журналистов, опять не без помощи тестя, "который, к слову, также фигурировал в коррупционных скандалах в санатории МВД", Качмар в 2016 году "внезапно появился в должности советника городского головы Дрогобыча Тараса Кучмы и быстро "вырос" до заместителя городского головы по гуманитарным и социальным вопросам".



"И в Дрогобыче он быстро стал наводить привычные ему порядки, которые работали в Полтаве. После прихода нового заместителя мэра по гуманитарным вопросам местные предприниматели начали активно жаловаться в соцсетях, что Качмар принес в Дрогобыч "свои полтавские расценки". Кроме того, Качмара начали обвинять в том, что он привел за собой фирмы-однодневки, которые начали очень активно осваивать бюджетные деньги. Также именно Качмар был автором провальной медицинской реформы в городе, которой очень хвастался в одном из интервью местной прессе, но которая лишь перераспределила финансовые потоки. И во многом именно эта реформа привела к тем проблемам, с которыми столкнулся регион во время пандемии COVID-19", - пишет издание, добавляя, что в Дрогобыче, как и в Полтаве, Качмар быстро "нажил дурную славу" и вынужден был уволиться в 2020 году.



"И вот в конце 2020 года Качмар вернулся в свою стихию – исполнительную службу, но уже в Харькове. Но вернулся не без скандала, ведь его назначение состоялось без конкурса и подачи декларации. До сих пор никто из представителей Минюста не объяснил, почему и как прошло это назначение... Подытоживая, можно отметить, что Василий Качмар – это, к сожалению, типичный пример того, как изворотливый чиновник времен Януковича, умудряется, не смотря на все протесты общества и люстрацию, оставаться и дальше при полномочиях и хлебных должностях", - пишет издание.