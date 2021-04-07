Крупнейшие рынки Харькова могут попасть под контроль экс-губернатора Михаила Добкина. Под угрозой оказываются рабочие места десятков тысяч человек, сообщил «Insider News»

«Двадцать первый век на дворе, а методы 90-ых процветают. После смерти Геннадия Кернеса Михаил Добкин активно взялся за рейдерские схемы с рынками Харькова. На данный момент экс- губернатор отжал большую часть Сумского рынка. Но этого ему оказалось мало. Добкин собирается произвести рейдерский захват Центрального рынка, а также рынка на Студенческой, Новосалтовского, Холодногорского, Конного, рынков Павлово Поле и Солли — плюс», - рассказало издание. Своих торговых мест могут лишиться более 100 тыс. работников.

Добкин вел борьбу за Сумской рынок с Александром Фельдманом, однако сейчас они стали временными союзниками, отметило СМИ. Это связано с тем, что Фельдман беспокоиться из-за строительства дороги через рынок «Барабашово», запланированной еще Геннадием Кернесом.