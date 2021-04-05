О том, в чем заключается специфика гособлигаций и ошибка экономической системы, рассказал политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов».

Учетная ставка, напоминает политолог, составляет для банков 6%. В то же время со стороны Министерства финансов звучит предложение взять облигации как более выгодные и безопасные на фоне рисков, сопровождающих бизнес. Ведь ОВГЗ гарантированы государством и всем, чем оно обладает.

В то же время существует разница между процентом на средства, которые дает Национальный банк, и ценой облигаций. «То есть я беру деньги, которые Нацбанк мне напечатал под 6%, и вкладываю их в ОВГЗ, которые продает Минфин под 12%, и ложусь спать», - объясняет Чаплыга. Так, возникает профит в 6% и без всякой опасности для себя и без всякой даже работы. Поэтому он называет это грубой ошибкой украинской экономической системы, которая только тормозит ее развитие, ведь деньги не только берутся из ниоткуда, они и никуда не идут.

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