В последнее время рейтинг Юлии Тимошенко вновь растёт. Какое будущее может её ожидать?

Свой прогноз в программе «Романенко. Беседы» даёт политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

«Для Зеленского было бы идеальным вариантом формирование парламентской коалиции с Тимошенко. Если бы Зеленский позвал Тимошенко в правительство, она стала бы инструментом добивания олигархов. Да, она бы похоронила «Батькивщину», но сделала бы доброе дело для Банковой и, возможно, для страны», - полагает Кулик.

По мнению политолога, особых перспектив у Тимошенко уже нет, поэтому терять ей нечего. Но сейчас она договороспособна, и в коалиции с ней можно создать Правительство с большой буквы. Имеется в виду сильнее правительство во главе с сильным премьером, которое расчистит дорогу для Банковой, и, возможно, для второго срока Зеленского.

«Но этого не произойдёт, потому что есть огромный страх перед Тимошенко. Этот страх препятствует созданию коалиции. Поэтому вместо этого используют путь скупки голосов депутатов, которые откололись от других фракций, и внефракционных депутатов. Это путь политической коррупции и формирования ситуативного большинства. Кому-то кидают кости в виде субвенций и исполнения каких-то хотелок в будущем бюджетном процессе», - считает политолог.

Ранее, как сообщает Politeka , возможность создания такой коалиции комментировал Тарас Загородний.