Политик Михаил Добкин рассказал, что по линии отца у него в роду все были евреями, но они были не религиозными, поэтому он крестился в 15 лет.

Об этом он сказал в интервью Снежаны Егоровой в программе “Снежная Лавина”.

“Я родился в семье, где по одной линии были православные, по другой линии, по линии отца, все были евреи. Но евреи не религиозные. То есть, у меня не было в семье никогда опасности, что меня подвергнут процедуре обрезания из религиозных побуждений. Меня долго не крестили. Решение о крещении я принял сам в 15 лет”, - сказал Михаил Добкин.

Он отметил, что тогда он попросил маму и втайне от бабушки по папиной линии его крестили в Сумской области.

“Но и по линии мамы у меня не все были всегда православными. Мой прадед, которого я еще застал, он умер, когда мне было 10 или 11 лет - он был чистокровным осетином. Который в 1912 году в юношеском возрасте перебрался из-под деревни из-под Беслана, где до сих пор живут мои родственники по этой линии, в Украину. По пути где-то украл мою прабабушку, которая ему родила много детей… И он, прадед мой, принял крещение”, - добавил политик.

Как сообщала Politeka, Добкин заявил, что мы все по национальности, по гражданству, считаемся украинцами.

Также Politeka сообщала, что будущие участники выборов в Харькове стали героями комиксов.