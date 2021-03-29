Допустимо ли публичным лицам употреблять на своих выступлениях нецензурную лексику?

Бывший мэр Харькова, Михаил Добкин, прокомментировал в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» недавние ситуации, когда сам, хоть и с извинениями, но прибегал к ненормативной речи.

Прежде всего он обращает внимание на то, что современный мир сплошь и повсеместно формирует стрессовые ситуации, а людям приходится жить в этой атмосфере. К тому же, это касается не только политической сферы, но и быта людей, их работы, личной жизни и здоровья. Это, по мнению Добкина, конечно же дает свое, но люди не хотят слышать агрессивную брань. «Максимум - вставить что-то к слову, к месту и в легкой форме», - считает он.

Политик не оправдывает себя в ситуациях, когда прибегал к нецензурным высказываниям, наоборот, извиняется. По его мнению, на публике так высказываться нельзя так же, как и выходить неопрятным, в состоянии алкогольного опьянения или совсем не готовым. Употребление ненормативной лексики он считает актом неуважения.

Тем не менее, сам Добкин неоднократно высказывал публике неуважение таким образом. Например, он вспоминает случай с Березой, когда плохое предчувствие преследовало его еще на входе в студию. «Я долго себя сдерживал, но это сдерживание было искусственным», - рассказывает политик. Итак, самый маленький повод привел к тому, что в речи Добкина появилась брань. «Но это было неправильно», - признается он.

Напоминаем, Добкин раскрыл причину ссоры с Кернесом.

Ранее Politeka сообщала о том, что Добкин объяснил роль личности в истории.