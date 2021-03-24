Следователи Генеральной прокуратуры Украины оценили "предпринимательскую деятельность" Дядечко за тот период в почти 116 млн грн.

Как пишет "Фокус", деятельность донецкого предпринимателя Сергея Дядечко, называющего себя банкиром, из-за ряда финансовых схем привела в Украине к банкротству нескольких предприятий. А сам он загадочным образом сколотил целое состояние.

В частности, как пишет Главком, все началось в 2013-2014 годах. Следователи Генеральной прокуратуры Украины (сейчас Офис Генерального прокурора Украины) оценили "предпринимательскую деятельность" Дядечко за тот период в почти 116 млн грн.

"Служебные лица ГП "Укрзализнычпостач" и ООО "Интертопресурс" (одна из компаний Сергея Дядечко), находясь в сговоре с должностными лицами ООО Транспортная компания "Энерготранс", ООО "Ремдизель групп", ООО Керченский стрелочный завод, ООО ЛЭМЗ, ООО "Укрзализнычпром", ДП Фирма "Леда", ООО ТД "Робикон", ООО Интерпайп Украина, ООО Метконтракт, ООО Фирма "Меганом", ООО ТД "Агринол" и другими неустановленными в ходе следствия лицами, подделали, а в дальнейшем использовали договоры поставки, чем сформировали фиктивную дебиторскую задолженность ГП "Укрзализнычпостач" в сумме 115 919 612,26 грн", – сказано в материале.

Позже компания Дядечко ООО "Интертопресурс" передала право требования указанного выше долга ООО Транспортная компания "Энерготранс", после чего прияла решение о своем банкротстве и ликвидации, что подтверждается постановлением хозяйственного суда Запорожской области от 04.08.2015.

Однако постановлением Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 27.07.2016 указанное выше постановление хозяйственного суда Запорожской области о ликвидации ООО "Интертопресурс" от 04.08.2015 было отменено.

"Затем ГП "Укрзализнычпостач" 29.09.2016 разорвало договор об уступке права требования от 24.02.2014 между ООО "Интертопресурс" и ООО Транспортно-логистическая компания "Интертрансконсалтинг". 24.11.2016 отменена процедура ликвидации ООО "Интертопресурс" и изменен адрес ООО "Интертопресурс" с Донецка на 04201, г. Киев, Оболонский район, ул. Семьи Кульженко, дом 35. Внимание! По этому адресу зарегистрировано 498 предприятий! 22.12.2016 сменился руководитель ООО "Интертопресурс" с Козловской Дианы Валерьевны (ликвидатор) на Протасов Александр Анатольевич (он и бенефициарный владелец)", – сказано в материале.

Отмечается, что уже в 2017 году должностные лица ООО "Интертопресурс" обратились в Хозяйственный суд г. Киева и попытались взыскать с ОАО "Украинская железная дорога" долг в сумме 240 440 572,90 грн. Решение удовлетворено частично, суд постановил взыскать с ответчика 220 468 543,19 грн.

"Согласно показаниям директора филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" (далее – филиал ЦОП), что реформирован с ГП "Укрзализнычпостач", любые первичные документы, подтверждающие факты заключения, исполнения и оплату по договорам поставок с вышеуказанными субъектами хозяйствования филиал ЦОП не имеет", – сказано в материале.

После этого адрес ООО "Интертопресурс" изменился на 84333, Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Уральская, дом 12. Руководителем назначена Мирошниченко Светлана Петровна. При этом новый адрес является местом регистрации 166 предприятий и, возможно, используется для фиктивного предпринимательства, предположили авторы материала.

При осуществлении досудебного расследования ГПУ обнаружила факты попыток ООО "Интертопресурс" перечисления денежных средств, их легализации и вывода путем проведения бестоварных операций, а именно формирование фиктивного налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов с целью уклонения от уплаты налога на прибыль, то есть с целью вывода денежных средств из легального безналичного в нелегальный наличный оборот, используя при этом "родственные" субъекты хозяйствования.

На основании указанного управлением по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ расследуется уголовное производство № 42017000000003667 от 14.11.2017 по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.