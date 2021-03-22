Украина должна использовать две пониженные ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания, отдельно на социально значимые продукты питания, отдельно на другие продукты питания. Об этом говорится в законопроєкті №1164-IX представителя депутатской группы «Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» Сергей Минько «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости продуктов питания», который зарегистрирован в Верховной Раде. В документе, в частности, предлагается снизить стоимость социально значимых продуктов питания, которые входят в состав наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения.

Снижение ставки НДС на отдельные продукты питания не приведет к потерям Государственного бюджета, поскольку произойдет удешевление продуктов питания, что автоматически позволит увеличить покупательную способность населения.

«Я хочу напомнить, что на протяжении последних 4 лет правительство системно уменьшает финансирования на субсидии и льготы для граждан, в то же время мы видим как бешеными темпами растут цены на отопление, электроэнергию, водоснабжение. Долги населения за коммунальные услуги уже составляют более 73 миллиардов гривен. На фоне этого мы видим, как в течение последнего месяца резко подорожали продукты питания. Этот рост цен является серьезной социальной проблемой. Механизмы же, которые мы предлагаем, снизят темпы инфляции и удешевят продукты питания», – убежден Сергей Минько.

Предложенный законопроект имеет аналоги в странах Европейского Союза. Некоторые страны ЕС применяют пониженные ставки налога на добавленную стоимость для удешевления стоимости продуктов питания.

"Этим путем в свое время пошла Польша. Наши соседи используют две сниженные ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания. На социально значимые продукты питания действует 5% ставка НДС, все же остальные продукты питания имеют 8% ставку НДС. Это приводит к ценовому дисбалансу между нами и Польшей, вследствие которого продукты питания в соседней стране стоят дешевле, чем в Украине. Такую ситуацию нужно исправлять», – объяснил Сергей Минько.