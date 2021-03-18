Поки більшість українців дбають про виживання у складній економічній ситуації, в офісі Зеленського вже активно переймаються наступними президентськими виборами. Але чинному президенту не світить перемога, якщо головний конкурент ­– Порошенко – спокійно працюватиме та гуртуватиме навколо себе патріотичну спільноту.

Як пише top-smi, саме тому на Банковій вирішили розіграти “карту Медведчука”. Блогери Зеленського приписують Порошенку та Медведчуку спільні політичні й бізнесові проєкти, публічно поливають п’ятого президента брудом і вимагають відповідей на фейки. Зібрали головні міфи про зв’язки Порошенка і Медведчука та з’ясували їхнє походження.

Міф 1. Медведчук здобув гроші та вплив за президентства Порошенка

Провладні “експерти” отримали вказівку повторювати міф, що Медведчук став найбільш впливовим за часів Порошенка. Щоправда, реальність є протилежною. За президентства Петра Порошенка кум Путіна не наважився балотувався до Верховної Ради у 2014 році, не мав власної політичної сили на місцевих виборах 2015 року. Повернутися у велику політику йому вдалося тільки після дострокових парламентських виборів 2019 року, коли президентом став Зеленський.

Остаточно розвінчує цей міф реальна статистика щодо статків Медведчука. За даними рейтингу «100 найбагатших людей України», у 2013 році Медведчук мав понад 270,5 млн доларів, а за президентства Порошенка ця цифра скоротилась до 55 млн доларів. Тобто обвалились у 5 разів. Однак за два роки президентства Зеленського кум Путіна швидко надолужив втрачене. Ба більше, його статки зросли в 21 раз і зараз нараховують 1,2 млрд доларів.

Міф 2. Порошенко не зміг ввести санкції проти Медведчука

Санкції проти Медведчука – важливе політичне рішення. Можновладці на Банковій швидко записали його в свої особисті перемоги. Водночас вони свідомо замовчують той факт, що в основі рішення РНБО про санкції лежить ухвала Верховної Ради від 2018 року. Тоді команда Порошенка ініціювала і прийняла постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Парламент просив РНБО анулювати ліцензії телеканалів 112 і NewsOne за роботу на країну агресора. Щоб рішення набуло чинності, СБУ мало провести перевірку. Тож санкції проти Медведчука зараз – це прямий результат роботи Служби безпеки, Верховної Ради і команди Президента Порошенка. Зеленський закінчив роботу великої команди і неважливо, чий підпис стоїть під цим рішенням. Головне, що проросійські сили мають бути покарані.

Крім того, за Порошенка проти Медведчука було порушено кримінальну справу, яку заморозили після перемоги Зеленського.

Міф 3. Порошенко запросив Медведчука бути переговорником

Брудна кампанія проти Порошенка ґрунтується на тезі, що нібито він запропонував Медведчуку займатися звільненням полонених. Хоча це не має нічого спільного з реальністю. Порошенко ніколи не запрошував Медведчука долучатись до перемовин. Але був вимушений контактувати із Медведчуком під час визволення українців з російського полону. Зробити його посередником було пропозицією Ангели Меркель, яка почула це прізвище від Путіна, і яку підтримали інші учасники розмови.

Про ці вимушені контакти Порошенко згадує так: «Чому я на це свідомо погодився, розуміючи власні політико-репутаційні ризики? Правда ж, не так важко було передбачити, що у майбутньому мені спробують виставити за це рахунок? Та тому що тисячі людей перебували на той час у російському полоні як заручники Кремля. Щоб їх звільнити, я готовий був мати справу хоч з чортом лисим».

Всього за президентства Петра Порошенка з полону було визволено 3270 українців. За майже половину терміну Зеленського вдалося звільнити лише 131 заручника.

Міф 4. Медведчук створив свою медіа-імперію за Порошенка

Ще кілька років тому в кума Путіна не було жодної медіа-імперії. Міфотворцям слід нагадати, що Медведчук купив 112 і NewsOne в останній рік перед виборами президента у 2019 році. Тоді ж ці канали почали активно підтримувати Зеленського і поливати брудом Порошенка. Посилити свій медійний вплив куму Путіна вдалося вже після перемоги Зеленського, коли він придбав телеканал ZIK.

Аж до введення санкцій «Слуги народу» завжди залишались бажаними гостями ефірів проросійських каналів. Разом із ведучими вони намагались дискредитувати «Європейську солідарність» та її лідера.

Міф 5. Порошенко сприяв Медведчуку у привласненні трубопроводу

У «Слузі народу» напряму заявляють, що проти п’ятого Президента України готується кримінальна справа за так звану «трубу Медведчука». Зрозуміло, що таким чином вони хочуть зв’язати Порошенка з Медведчуком і змусити відбиватись від звинувачень. Але які аргументи у цій справі і до чого тут Порошенко?

Логіка претензій наступна: Медведчук отримав контроль над трубопроводом у часи Порошенка, мабуть, вони є бізнес-партнерами. По суті це всі докази. Водночас провладні коментатори забувають, що 2014 року саме Порошенко намагався повернути трубопровід у державну власність. Уже було рішення РНБО і велась робота щодо його передачі. Однак російський власник переміг у суді і швидко продав трубопровід компаніям, пов’язаним із Медведчуком.

У кампанії проти Порошенка немає майже жодного слова правди. Маніпуляції, перекручування та відверта брехня – головні інструменти політичної боротьби команди Зеленського. Надумані зв’язки з Медведчуком руйнуються одразу після першого питання і нескладного фактчекінгу. Такі брудні прийоми свідчать про одне: Зеленський більше немає достатньої підтримки, щоб чесно перемогти на наступних виборах.