Во время рейдерского захвата агрохозяйства "Дар" в Днепропетровской области при невыясненных обстоятельствах погибли сразу четыре человека - владелец предприятия и три члена его семьи

Как пишут Vesti.ua, Уголовные производства №12016040350003741 и №12016040000000820 заведены в соответствии с заявлениями родственников погибших владельцев хозяйства "Дар" – Дмитрия и Марины Дарадуды.

Дочь погибших фермеров Марина Дарадуда заявила: "Моему отцу начали поступать угрозы, он всегда начал передвигаться с оружием, но улетел в Грузию и расслабился, и там, уйдя на встречу, с нее живым не вернулся. Сразу же начался рейдерский захват предприятия, по поддельным документам наше хозяйство сначала переоформили на бомжа, а потом уже на доверенное лицо Нестеренко. Пошли захватывать поля, технику при помощи криминальных группировок. После смерти отца борьбу возглавил мой муж, который после встречи с людьми Нестеренко на следующий день повесился. Сразу после него умер "от сердечной недостаточности" другой член "Дара", мой дядя, хотя на похоронах было видно рубленную рану на голове и гематомы на теле... После показаний моей матери в суде на члена группировки Нестеренко Василия Кузнецова, на которого оформлено наше фермерское хозяйство "Дар", мою мать нашли мертвой в бассейне. При этом на момент смерти камеры наблюдения в доме отключились и не смогли заснять происходящее".

Дарадуда утверждает, что полиция и прокуратура Новомосковского района покрывает рейдеров, которые разделили между собой имущество погибших.

Ранее глава ассоциации фермеров Днепропетровской области Анатолий Гайворонский во время выступления на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросу аграрной политики и земельных отношений обвинил экс-народного депутата и экс-замгубернатора Днепропетровской области Вадима Нестеренко в причастности к рейдерским захватам аграрных предприятий в регионе, в том числе - в силовом захвате фермерского хозяйства "Дар".

"Мы подозреваем. Но точку должны были поставить правоохранительные органы. Которые этим делом не занимаются. Понятно почему", – отметил он.