Налоговая амнистия должна стать механизмом возврата капиталов, сбежавших из Украины, а не очередной авантюрой для сбора налогов с экономически активных украинцев

Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко, комментируя внесенный Президентом Украины в Верховную Раду пакет законопроектов №5153-5156 о налоговой амнистии.

«Бизнес-сообщество долго ожидало этой инициативы от Президента. За последние два года состоялось много профессиональных дискуссий по поводу того, как лучше организовать процесс добровольного декларирования активов, чтобы оно было эффективным для бюджета и действительно стимулирующим для бизнеса. И чтобы по этой процедуре были уплачены прежде всего налоги со средств, выведенных из Украины. Так как, по разным оценкам, за границу выведено не менее $120 млрд, а то и под $200 млрд. В то же время, на «внутреннем рынке», так сказать, объемы скрытых средств - в несколько раз меньше. Но, по моему мнению, инициативы Президента, в частности, базовый проект №5153, четко ориентированы прежде всего на контроль «внутренних» незадекларированных средств, фактически на активы остатков украинского среднего класса. Поэтому они не сработают», - считает Николаенко.

По мнению депутата, основными факторами, которые будут нивелировать президентскую инициативу, являются дискриминационные ставки сборов налогов - 5% и 9% в зависимости от географии расположения актива, запрет легализации наличных, низкий порог стоимости активов, которые не требуют легализации, непрозрачный список активов, отсутствие реальных гарантий для декларантов и нереально малые сроки проверок. Поэтому на этапе рассмотрения Радой инициатив главы государства, алгоритм налоговой амнистии необходимо улучшить. И Андрей Николаенко готов предложить альтернативный законопроект.

«Поскольку мой законопроект №2128 о добровольном декларировании и налогообложения активов, зарегистрированный в Верховной Раде еще в сентябре 2019 года, до сих пор не рассматривался и не вносился в повестку дня работы Рады, я усовершенствую его с учетом новых инициатив главы государства, и в кратчайшие сроки подам проект в Раду как альтернативный президентскому. Не вижу иного способа для представителя оппозиционной политической силы, чтобы простимулировать коллег из «Слуги народа» к продуктивной законотворческой работе на пользу обществу», - резюмировал Андрей Николаенко.