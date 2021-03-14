Во время ратификации парламентом «Харьковских соглашений в 2010 году происходили нарушения, следовательно, у правоохранительных органов есть основания исследовать события тех времен. Но Крым Россия оккупировала не благодаря "Харьковским соглашениям", а из-за равнодушия и жадности, которые украинская власть демонстрировала все годы независимости.

Об этом заявил лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Игорь Палица в ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».

Игорь Палица вспомнил, что в тот день, когда состоялось голосование за ратификацию соглашений, он отсутствовал в парламенте и даже в Киеве. Однако его карточка проголосовала. Относительно этого он официально обратился в секретариат Верховной Рады, однако официального ответа не получил. А неофициально ему сообщили, что указание отдать карточки отсутствующих в тот день оппозиционеров дал Андрей Клюев – в то время первый вице-премьер-министр.

По словам Игоря Палицы, если власть имеет желание расследовать, были голоса за ратификацию или нет, она может исследовать видеозаписи и выяснить, кто из депутатов был в этот день в парламенте.

"Но насчет Крыма я хотел бы другое сказать. Привело ли голосование 2010 года – продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму-к тому, что Россия оккупировала Крым? Я думаю нет. Что-то изменилось бы, если бы договор закончился в 2017 году, а в 2013-м произошли события с Евросоюзом? Я думаю нет.

Я был в Крыму, в Севастополе, летом 2012 года, общался с крымчанами. Все они разговаривали на русском языке. На мое " вы же в Украине живете?"услышал" Нет-нет! Севастополь-не Украина, это Россия».

Почему так происходило? Потому что все годы независимости Украины каждая власть прежде всего смотрела, кто украл санатории, и пыталась их переделить. Смотрела, какая земля свободна, и хотела украсть. Мы сейчас, после 2014 года, защищаем крымских татар. А до оккупации почему не думали о крымских татарах? Не думали о Крыме?

Поэтому вот что я хотел бы посоветовать Совету национальной безопасности и обороны. Разбираться с преступниками-это правильно. Но сегодня мы должны жить будущим, а не только прошлым», – сказал Игорь Палица.

Лидер партии "За будущее" также подчеркнул, что политсила всячески готова поддерживать президента Украины, в частности в вопросах наказания виновных за потерю Крыма, за оккупацию Донбасса, виновных в грабеже государства и тому подобное. Однако принципиально, чтобы все расследования и наказания происходили согласно действующему законодательству.