Сотрудники Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины обратились с открытым письмом к президенту, министру юстиции, генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой провести расследование коррупционной деятельности Тимофея Дудина на должности начальника управления

В письме сотрудники министерства утверждают, что Дудин построил в управлении несколько коррупционных схем, нарушает порядок, пребывает в нетрезвом виде на рабочем месте и регулярно оскорбляет подчиненных, пишет from-ua.com.

Так, по сведениям сотрудников, начальник местного центрального отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Марина Падун совместно с Тимофеем Дудиным организовала коррупционную схему, приказав каждому начальнику районных управлений Государственной регистрации актов гражданского состояния (укр. – ДРАЦС) платить ей до 1000 долларов взятками ежемесячно, в противном случае они будут уволены. Вопиющим примером коррупции сотрудники называют незаконную регистрацию брака по фиктивным документам, якобы выданным отделом ГРАГС в АР Крым уже после аннексии полуострова.

Также сотрудники министерства сообщают в письме о совместной коррупционной схеме Дудина и действующего председателя Одесской нотариальной палаты Татьяны Левенец. Так, на проверку нотариусов по приказу Дудина всегда выезжают одни и те же «приближенные» сотрудники Виктория Скакунова, Сергей Бенецкий и Илья Атаман. Они вымогают у нотариусов крупные взятки за сохранение свидетельства нотариуса и игнорирование ряда нарушений. По свидетельствам сотрудников, таким образом от одного из частных нотариусов группа Дудин-Левенец смогла заполучить 9000 долларов взятки, которые затем распределились между руководством Министерства юстиции в Киеве (5000 долларов), самим Дудиным (3000 долларов) и непосредственными участниками проверки.

В письме также приводятся сведения того, что сам Дудин пользуется протекцией со стороны заместителя министра юстиции Ольги Онищук. Супруга Дудина, Оксана, по утверждению сотрудников министерства, является давней подругой нынешней замминистра.

Напомним, начальник Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины Тимофей Дудин был назначен на должность министром юстиции Денисом Малюськой.