По данным
Об этом говорится в материале КП в Украине.
Снижение оплаты труда сотрудникам предприятия констатировали в организации StateWatch, отметив, что зарплатной фонд руководства ГП при этом в три раза превышает затраты на зарплаты персонала.
"Среднемесячные издержки на оплату труда рядовых сотрудников составили 25,2 тис грн, на административный персонал – 28,8 тис грн, в то время, как на директора предприятия – 95,7 тыс грн", - сказано в отчете.
Также отмечается, что в 2019 году, когда финансовое состояние ГП "Украэрорух" ещё не было настолько критичным среднемесячные издержки на директора были ниже и составляли - 78 тис грн.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Трагически погиб известный актер-красавец, был в расцвете сил: "По нему будет скучать каждый..."
Елизавета ІІ "расправилась" с Меган Маркл после скандального интервью: появилось фото
Имя победительницы "Холостяка", укравшей сердце Заливако, раскрыли в Сети: "Нереально красивая..."
Каждый день истощенного Чапкиса превратился в борьбу, сын просит срочных молитв: «Ребята, мы…»
Согласно
Повышение зарплаты Ярмака происходило на фоне роста убытков "Украэрорух", что в целом запрещено.
В финансовом плане предприятия на 2020 год сказано, что
Документ с финпланом предприятия на 2020 год, в котором Ярмаку прописана зарплата в размере 200 тыс. грн в месяц, он подписал сам лично.
При этом, заработные платы персонала "Украэроруха" сегодня урезаны в половину, и большинство сотрудников работают всего за 0,5 ставки.
Не коснулось сокращение зарплат разве что представителей администрации. Например, административный директор "Украэроруха"
Напомним, убытки ГП "Украэрорух" превысили 1 млрд грн и продолжают расти.
С целью экономии, Ярмак недавно принял решение