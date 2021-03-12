По данным финансовой отчетности ГП "Украэрорух", средняя зарплата персонала на предприятии по итогам трёх кварталов 2020 года составила 14 тыс. грн. В ноябре 2019 года, когда Андрея Ярмака только назначили и.о.директора компании, этот показатель был на уровне 25-30 тыс. грн .

Об этом говорится в материале КП в Украине.

Снижение оплаты труда сотрудникам предприятия констатировали в организации StateWatch, отметив, что зарплатной фонд руководства ГП при этом в три раза превышает затраты на зарплаты персонала.

"Среднемесячные издержки на оплату труда рядовых сотрудников составили 25,2 тис грн, на административный персонал – 28,8 тис грн, в то время, как на директора предприятия – 95,7 тыс грн", - сказано в отчете.

Также отмечается, что в 2019 году, когда финансовое состояние ГП "Украэрорух" ещё не было настолько критичным среднемесячные издержки на директора были ниже и составляли - 78 тис грн.

Согласно декларациям о доходах , Ярмак в декабре 2019 года получал зарплату в размере 131 082 грн. Однако уже в феврале и марте 2020 года его месячные заработки достигли 210 тыс. грн.

Повышение зарплаты Ярмака происходило на фоне роста убытков "Украэрорух", что в целом запрещено.

В финансовом плане предприятия на 2020 год сказано, что заработная плата руководителя зависит от "финансовых показателей" ГП. Ее увеличение, соотвественно, должно быть обосновано успешностью и доходностью "Украэроруха". И в случае роста убытков компании, как это происходит сегодня, логично, что заработки Ярмака должны были бы уменьшится.

Документ с финпланом предприятия на 2020 год, в котором Ярмаку прописана зарплата в размере 200 тыс. грн в месяц, он подписал сам лично.

При этом, заработные платы персонала "Украэроруха" сегодня урезаны в половину, и большинство сотрудников работают всего за 0,5 ставки.

Не коснулось сокращение зарплат разве что представителей администрации. Например, административный директор "Украэроруха" Оксана Ожигова за два месяца работы задекларировала зарплату в размере почти 100 тыс. грн (98 689 грн).

Напомним, убытки ГП "Украэрорух" превысили 1 млрд грн и продолжают расти.