Барбул Павел Алексеевич, известный украинский государственный деятель и успешный предприниматель, стал еще одним подтверждением того, что в сегодняшнем мире никто не застрахован от информационных атак, разрушающих и репутацию, и честное имя.

Об этом сообщает издание Аргумент.

По информации данного СМИ, Павел Барбул выиграл в Печерском районном суде города Киева иск о клевете, доказав, что благодаря деятельности множества проплаченных псевдожурналистов, неустанно распространяющих ложную информацию о нем по сети, он, фактически, стал жертвой информационной войны. Как говорится, добро пожаловать в 21-й век – манипуляции информацией становятся все разрушительнее.

Доказательства наличия проплаченных манипуляций общественным мнением в Интернете были предъявлены суду 18 февраля 2021 года. Следственный судья Ильева Т. Г. рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Киеве ходатайство адвоката Мкртычев М. И., интересантом которого является Павел Барбул.

В результате в рамках ходатайства об аресте имущества суд постановил наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности ряда доменов, растиражировавших с помощью интернет-СМИ фейковые новости о Барбуле. По сути, суд постановил, что ответчики сделали ложные и дискредитирующие заявления на своих интернет-ресурсах в отношении истца.

Дополнительные основания для блокировки клеветы

Суд постановил, что клевета имела место, и об истце были сделаны ложные заявления, причиняющие вред – финансовый ущерб и ущерб репутации. Адвокат Мкртычев М. И. постоянно следил за степенью соотношения рисков и выгод, которые мог получить Павел Барбул в ходе судебного разбирательства, пересматривая стратегии урегулирования на постоянной основе по мере обнаружения дополнительных фактов, представленных, в конечном счете, судье.

Изучив прямые доказательства вины ответчиков, следственный судья по своему внутреннему убеждению, которое основывалось на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства, руководствуясь законом, оценил каждый довод, что высказал Барбул Павел, с точки зрения допустимости и достоверности. Дело в том, что в делах о клевете истцы, являющиеся общественными деятелями или должностными лицами, должны соответствовать более строгим стандартам, чем частные граждане. Таким образом, статус истца часто влияет на исход дел, поскольку суды уравновешивают право на свободную прессу и репутацию человека.

Деловая репутация предпринимателя часто является гораздо более ценной, чем его реальные активы, а клеветнические комментарии, сделанные конкурентом, могут нанести существенный вред. Судья принял во внимание, что, особенно в онлайн-контексте, удаление клеветнических комментариев из поля зрения общественности может быть столь же важным, как и финансовое оздоровление. Однако одного лишь удаления недостаточно – необходим арест самих ресурсов.

Ведь суд в данном случае имеет дело с сайтами, содержащими ложные сведения, намеренно стремясь к тому, чтобы их данные принимали за чистую монету ради финансовой или политической выгоды. Поэтому суд выразил обеспокоенность в аресте сайтов. Причиной стало воздействие вирусного распространения дезинформации на репутацию, как и самого Павла Барбула в частности, так и может повлиять на доверие общества к СМИ в общем.

В соответствии с законом наложен арест

На основании статей 107, 131. 132, 171-173. 309 УПК Украины, судья принял решение удовлетворить ходатайство и наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности ряда доменных имен.

Суд осудил использование технологических инструментов и методов распространения ложных сведений об общественном лице, которое позволяет тем, кто намеревается манипулировать общественным мнением, распространять ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию для охвата целевой и потенциально бесконечной аудитории.

Были арестованы сайты и к ним был закрыт доступ пользователей сети интернет на территории Украины: grom-ua.org; from-ua.com; akcenty.com.ua; crime-ua.com; www.sbypost.com; www. open-ua.net; apostrophe.ua; glavcom.ua; prukraine.com; antikor.com.ua и golos.com.ua.

Блокировка и удаление незаконного контента осуществляется путем наложения обязательств на «Киевстар», «Лайфселл», «Воля-Кабель «Укртелеком», «Интертелеком», «Макснет»; и других интернет-провайдеров на территории Украины.

Согласно украинскому законодательству, публичный доступ к веб-сайтам может быть заблокирован, если есть основания полагать, что их содержание является порочащим честь, достоинство и деловую репутацию заявителя. Законодательство разрешает блокировку или удаление самих материалов, однако эти материалы выступают еще и в качестве доказательной базы, которую Барбул Павел использует в дальнейших судебных разбирательствах, и поэтому они не удаляются, а только блокируются.