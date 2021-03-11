Красивые заявления о строительстве жилых объектов по наивысшим стандартам качества “для гурманов стильной и роскошной жизни” от инвестиционно-девелоперской компании TARYAN Group (она же строительная компания “Познякижилбуд” с 2015 г., (владелец обеих компаний - Артур Мхитарян) развенчиваются сразу же, как только вы покупаете у них квартиру и начинаете жить.

Пришло время рассказать, как “облапошивают” тех, кому не повезло купить квартиру у компаний товарища Мхитаряна, пишет Антикор.

Квартиры в элитных жилых комплексах компании TARYAN Group стоят не дёшево (ну элитные же), так как при покупке вы получаете не только “метры”, но и сервис-услуги (закрытую территорию, консьерж-сервис, охрану, детские зоны, зоны для отдыха жителей дома и другие блага), и платите за это не разово при покупке, а ежемесячно в баснословных коммунальных платежах. Но талон на варенье - ещё не варенье, компании главное продать и ежемесячно с вас получать коммуналку, не предоставляя перечисленные сервисы. Это раньше “Познякижилбуд” славилась качеством, а сейчас, видимо, потратившись на суды, о сервисе и качестве никто не заботится. Их просто нет!

Дабы не быть голословными, владельцы квартир (они же - инвесторы) недавно проданного и заселенного жилого комплекса Royal Tower (ул. Саксаганского 37К) на протяжении уже 2-х лет засыпают жалобами и управляющую компанию, и Taryan Group, и даже пишут ее владельцу Артуру Мхитаряну про творящуюся разруху в доме, про то, как поставленная ими (Taryan Group и Мхитаряном) управляющая компания “Роял сервис” наживается на жильцах дома и шантажирует их, но в ответ - тишина.

Поменять управляющую компанию, владельцем которой является земляк и, из непроверенных источников, родственник Мхитаряна, некий Погосян, владельцы квартир не могут, так как в подсунутом и подписанном при покупке квартиры договоре прописано все таким образом, что остаётся только смириться и исправно платить, не получая оплаченного сервиса:

- Обещанной закрытой территории нет, да и двора, в принципе, нет (припарковаться в центре и без того проблема, а закрытый паркинг дома не был рассчитан на достаточное количество паркомест);

- Охраны территории и дома нет, хотя камеры навешаны для вида, но при случаях воровства (которые фиксируются достаточно часто) или порчи имущества, оказывается, что они не работают. Охранники просто разводят руками - мол, мы не должны следить за электросамокатами, колясками и прочим, а за чем тогда - не понятно. В доме - проходной двор! Карточная система входа в подъезд и доступа на этажи – символическая, она есть, но впускают всех. Так,к примеру, под видом доставщика можно идти куда угодно и грабить.

- Так как территория не охраняемая и не закрытая, вокруг элитного дома в самом центре столицы собираются бомжи и другие неблагополучные элементы общества. Бомжи прямо во дворе сортируют мусор (фото и видео из чата жильцов дома).

- Проживание в доме напоминает “базар-вокзал свиданий” или спецотель - толпы иностранцев с дамами легкого поведения снимают квартиры на несколько часов или сутки. С этим можно было бы смириться: ну, купили себе люди квартиру для бизнеса и сдают посуточно... Но вот беда, что эти "временные” жители портят имущество, которое за свой счёт потом чинят постоянные жители дома.
- Заявленный девелопером, как преимущество комплекса, парк на крыше, который был разрекламирован во время продаж как “личным оазис и променад, доступ к которому имеют исключительно жильцы комплекса” и “визитная карточка новостройки”, стал не местом для прогулок владельцев квартир, а неправомерным бизнесом (о котором речи не шло во время покупки квартир) управляющей компании – та сдает крышу под фотосессии и корпоративы.

Все эти коммерческие мероприятия изнашивают площадку (ломают пол, бьют стекла, портят деревья и др.), а восстановление объекта (оплачивать ремонт и уборку) ложится бременем на владельцев квартир, и попробуй не уплати – смотри пункт про охрану (тебе еще тут жить, и неожиданно что-то может случиться - например, заблокируют карточку доступа в паркинг).

Натерпевшись сполна и не дождавшись реакции от Taryan Group и Мхитаряна, владельцы квартир подготовили коллективный иск в суд и будут создавать ОСББ, чтобы самим управлять домом и возмещать убытки, нанесённые этой горе-управляющей компанией.

К слову, управляющая домом компания Мхитаряна-Погосяна исправно получает от владельцев квартир в виде коммунальных платежей только за якобы управление домом (это без воды, электричества и др.) порядка 500 тыс. грн. в месяц. Деньги, естественно, воруются. В дом ритмично приходит разруха (лифты ломаются, свет отключают, в подъездах воруют, по стенам трещины (как в подъезде, так и в квартирах). Видимо, именно поэтому недвижимость этого комплекса упала в цене.

Так что те, кто думал инвестировать в новый проект Мхитаряна - TARYAN TOWERS, должны триста раз подумать (по этому ЖК долго шли суды, и там так и осталась проблема с землей).