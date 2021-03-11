Красивые заявления о строительстве жилых объектов по наивысшим стандартам качества “для гурманов стильной и роскошной жизни” от инвестиционно-девелоперской компании TARYAN Group (она же строительная компания “Познякижилбуд” с 2015 г., (владелец обеих компаний - Артур Мхитарян) развенчиваются сразу же, как только вы покупаете у них квартиру и начинаете жить.



Пришло время рассказать, как “облапошивают” тех, кому не повезло купить квартиру у компаний товарища Мхитаряна, пишет



Квартиры в элитных жилых комплексах компании TARYAN Group стоят не дёшево (ну элитные же), так как при покупке вы получаете не только “метры”, но и сервис-услуги (закрытую территорию, консьерж-сервис, охрану, детские зоны, зоны для отдыха жителей дома и другие блага), и платите за это не разово при покупке, а ежемесячно в баснословных коммунальных платежах. Но талон на варенье - ещё не варенье, компании главное продать и ежемесячно с вас получать коммуналку, не предоставляя перечисленные сервисы. Это раньше “Познякижилбуд” славилась качеством, а сейчас, видимо, потратившись на суды, о сервисе и качестве никто не заботится. Их просто нет!



Дабы не быть голословными, владельцы квартир (они же - инвесторы) недавно проданного и заселенного жилого комплекса Royal Tower (ул. Саксаганского 37К) на протяжении уже 2-х лет засыпают жалобами и управляющую компанию, и Taryan Group, и даже пишут ее владельцу Артуру Мхитаряну про творящуюся разруху в доме, про то, как поставленная ими (Taryan Group и Мхитаряном) управляющая компания “Роял сервис” наживается на жильцах дома и шантажирует их, но в ответ - тишина.



Поменять управляющую компанию, владельцем которой является земляк и, из непроверенных источников, родственник Мхитаряна, некий Погосян, владельцы квартир не могут, так как в подсунутом и подписанном при покупке квартиры договоре прописано все таким образом, что остаётся только смириться и исправно платить, не получая оплаченного сервиса:



- Обещанной закрытой территории нет, да и двора, в принципе, нет (припарковаться в центре и без того проблема, а закрытый паркинг дома не был рассчитан на достаточное количество паркомест);



- Охраны территории и дома нет, хотя камеры навешаны для вида, но при случаях воровства (которые фиксируются достаточно часто) или порчи имущества, оказывается, что они не работают. Охранники просто разводят руками - мол, мы не должны следить за электросамокатами, колясками и прочим, а за чем тогда - не понятно. В доме - проходной двор! Карточная система входа в подъезд и доступа на этажи – символическая, она есть, но впускают всех. Так,к примеру, под видом доставщика можно идти куда угодно и грабить.



- Так как территория не охраняемая и не закрытая, вокруг элитного дома в самом центре столицы собираются бомжи и другие неблагополучные элементы общества. Бомжи прямо во дворе сортируют мусор (фото и видео из чата жильцов дома).



- Проживание в доме напоминает “базар-вокзал свиданий” или спецотель - толпы иностранцев с дамами легкого поведения снимают квартиры на несколько часов или сутки. С этим можно было бы смириться: ну, купили себе люди квартиру для бизнеса и сдают посуточно... Но вот беда, что эти "временные” жители портят имущество, которое за свой счёт потом чинят постоянные жители дома. Пришло время рассказать, как “облапошивают” тех, кому не повезло купить квартиру у компаний товарища Мхитаряна, пишет Антикор Квартиры в элитных жилых комплексах компании TARYAN Group стоят не дёшево (ну элитные же), так как при покупке вы получаете не только “метры”, но и сервис-услуги (закрытую территорию, консьерж-сервис, охрану, детские зоны, зоны для отдыха жителей дома и другие блага), и платите за это не разово при покупке, а ежемесячно в баснословных коммунальных платежах. Но талон на варенье - ещё не варенье, компании главное продать и ежемесячно с вас получать коммуналку, не предоставляя перечисленные сервисы. Это раньше “Познякижилбуд” славилась качеством, а сейчас, видимо, потратившись на суды, о сервисе и качестве никто не заботится. Их просто нет!Дабы не быть голословными, владельцы квартир (они же - инвесторы) недавно проданного и заселенного жилого комплекса Royal Tower (ул. Саксаганского 37К) на протяжении уже 2-х лет засыпают жалобами и управляющую компанию, и Taryan Group, и даже пишут ее владельцу Артуру Мхитаряну про творящуюся разруху в доме, про то, как поставленная ими (Taryan Group и Мхитаряном) управляющая компания “Роял сервис” наживается на жильцах дома и шантажирует их, но в ответ - тишина.Поменять управляющую компанию, владельцем которой является земляк и, из непроверенных источников, родственник Мхитаряна, некий Погосян, владельцы квартир не могут, так как в подсунутом и подписанном при покупке квартиры договоре прописано все таким образом, что остаётся только смириться и исправно платить, не получая оплаченного сервиса:- Обещанной закрытой территории нет, да и двора, в принципе, нет (припарковаться в центре и без того проблема, а закрытый паркинг дома не был рассчитан на достаточное количество паркомест);- Охраны территории и дома нет, хотя камеры навешаны для вида, но при случаях воровства (которые фиксируются достаточно часто) или порчи имущества, оказывается, что они не работают. Охранники просто разводят руками - мол, мы не должны следить за электросамокатами, колясками и прочим, а за чем тогда - не понятно. В доме - проходной двор! Карточная система входа в подъезд и доступа на этажи – символическая, она есть, но впускают всех. Так,к примеру, под видом доставщика можно идти куда угодно и грабить.- Так как территория не охраняемая и не закрытая, вокруг элитного дома в самом центре столицы собираются бомжи и другие неблагополучные элементы общества. Бомжи прямо во дворе сортируют мусор (фото и видео из чата жильцов дома).- Проживание в доме напоминает “базар-вокзал свиданий” или спецотель - толпы иностранцев с дамами легкого поведения снимают квартиры на несколько часов или сутки. С этим можно было бы смириться: ну, купили себе люди квартиру для бизнеса и сдают посуточно... Но вот беда, что эти "временные” жители портят имущество, которое за свой счёт потом чинят постоянные жители дома.

- Заявленный девелопером, как преимущество комплекса, парк на крыше, который был разрекламирован во время продаж как “личным оазис и променад, доступ к которому имеют исключительно жильцы комплекса” и “визитная карточка новостройки”, стал не местом для прогулок владельцев квартир, а неправомерным бизнесом (о котором речи не шло во время покупки квартир) управляющей компании – та сдает крышу под фотосессии и корпоративы.



Все эти коммерческие мероприятия изнашивают площадку (ломают пол, бьют стекла, портят деревья и др.), а восстановление объекта (оплачивать ремонт и уборку) ложится бременем на владельцев квартир, и попробуй не уплати – смотри пункт про охрану (тебе еще тут жить, и неожиданно что-то может случиться - например, заблокируют карточку доступа в паркинг).

Натерпевшись сполна и не дождавшись реакции от Taryan Group и Мхитаряна, владельцы квартир подготовили коллективный иск в суд и будут создавать ОСББ, чтобы самим управлять домом и возмещать убытки, нанесённые этой горе-управляющей компанией.



К слову, управляющая домом компания Мхитаряна-Погосяна исправно получает от владельцев квартир в виде коммунальных платежей только за якобы управление домом (это без воды, электричества и др.) порядка 500 тыс. грн. в месяц. Деньги, естественно, воруются. В дом ритмично приходит разруха (лифты ломаются, свет отключают, в подъездах воруют, по стенам трещины (как в подъезде, так и в квартирах). Видимо, именно поэтому недвижимость этого комплекса упала в цене.



Так что те, кто думал инвестировать в новый проект Мхитаряна - TARYAN TOWERS, должны триста раз подумать (по этому ЖК долго шли суды, и там так и осталась проблема с землей).